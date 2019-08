In den Vereinigten Staaten haben Strafverfolgungsbeamte drei Personen festgenommen, die der Untersuchung zufolge unabhängig voneinander vorhatten, Massenerschießungen in ihren Bundesstaaten durchzuführen.

In Connecticut wurde der 22-jährige Brandon Wagshell in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Behörden teilte er in sozialen Netzwerken Pläne, Menschen an einem öffentlichen Ort zu beschießen. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurden mehrere Schusswaffen und Spezialausrüstungen gefunden, berichtete CNN.

In Florida haben die Mitarbeiter des Sheriffs den 25-jährigen Tristan Scott Wicks festgenommen. Seine Ex-Freundin erzählte der Polizei von den Plänen des jungen Mannes zu schießen. Wicks teilte mit, dass er mindestens 100 Menschen erschießen möchte und glaubte, dass der einfachste Weg dies in der Schule zu tun wäre. Ein Jagdgewehr wurde von einem Häftling beschlagnahmt.

In Ohio hat die Polizei den 20-jährigen James Patrick Reardon festgenommen. Er hat ultrarechte Ansichten vertreten und gedroht, Menschen im Zentrum der jüdischen Gemeinde in der Stadt Youngstown zu erschießen, so TASS. In seinem Haus wurden mehrere Schusswaffen entdeckt.

Wir erinnern daran, dass die Gefahr von Schüssen auf öffentlichen Plätzen in den letzten Wochen in den USA zugenommen hat. Dies geschah nach einer Reihe von Massenerschießungen. In El Paso (Texas) wurden 22 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. In Dayton, Ohio, wurden neun Menschen getötet und mehr als 20 verletzt.

