Die Situation in Hongkong sollte die EU dazu veranlassen, nicht nur ihre Position bei der Wahrung demokratischer Werte deutlich zu machen, sondern auch eine einheitliche Politik gegenüber China zu entwickeln

Die FAZ-Zeitung widmete einen Kommentar Ihres Kolumnisten Reinhard Veser den Protesten in Hongkong.

«Nachdem die Demokratische Bewegung von Hongkong am vergangenen Sonntag eine große Demonstration abgehalten hatte, zeigte sich, dass ihn die grimmigen Drohungen aus Peking nicht beeindruckten. Vielmehr schienen sie die Demonstranten noch mehr zu mobilisieren. Je länger die Proteste andauern, desto schwieriger wird es für die chinesischen Behörden, die ihr Gesicht gerettet haben, aus dieser Situation herauszukommen, die sie selbst durch Maßnahmen gegen die ehemalige britische Kolonie geschaffen haben. Wenn sie am Ende wirklich auf das letzte Mittel zurückgreifen müssen, wäre dies eine Anerkennung ihrer eigenen Insolvenz.

Veranstaltungen in Hongkong sind bereits ein Test für die EU. Angesichts dieser Konfrontation mit einem unbekannten Ausgang sollte es für die EU offensichtlich werden, dass es dringend erforderlich ist, eine einheitliche Politik gegenüber China zu entwickeln. Es ist bisher nicht geschehen.

In den letzten Jahren haben sich einige EU-Mitgliedstaaten bereitwillig an verschiedenen Plänen Chinas im Rahmen der neuen Seidenstraßeninitiative beteiligt, wobei der Schwerpunkt auf kurzfristigen und mittelfristigen wirtschaftlichen Vorteilen lag und geopolitische Aspekte nicht gebührend berücksichtigt wurden.

Gleichzeitig gibt es genügend Anhaltspunkte dafür, dass China den erworbenen Hebel nutzt, um seine Interpretation des Konflikts zu beeinflussen.

Man kann sich an eine Reihe von Vorfällen erinnern, bei denen viele internationale Bedenken gezwungen waren, sich beim chinesischen Volk zu entschuldigen, weil in ihren Werbekampagnen oder Managementreden etwas gegen Pekings offizielle Linie verstieß. Wenn China die Notwendigkeit und die Gelegenheit sieht, diese Gesetze und Staaten zur Einhaltung zu zwingen, wird es die Chance dazu nicht verpassen.

Der Schutz der demokratischen Grundrechte — wie in diesem Fall in Hongkong — ist nicht nur eine ethische Frage. Wir sprechen allgemein über die Fähigkeit der Europäer, ihre eigenen Interessen vor Peking zu verteidigen — sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht. Zunächst wäre es schön, wenn die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Position zur Lage in Hongkong zum Ausdruck bringen würden, ohne eine mildernde diplomatische Sprache hinzuzufügen».

Gepostet von Reinhard Veser, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Zum elften Mal in Folge fanden in Hongkong Demonstrationen statt.

Gestern, am 18. August, kamen rund 1,7 Millionen Menschen zu einer Protestkundgebung gegen die Behörden in Hongkong. Es wird von der South China Morning Post gemeldet.

Nach Angaben der Polizei kamen 128.000 Menschen zur Demonstration. Die Behörden erlaubten eine Protestkundgebung im Victoria Park, aber die Demonstranten marschierten durch die Straßen der Stadt. In Hongkong hat es heftig geregnet, aber das hat die Menschen nicht aufgehalten.

Die Kundgebungen begannen als friedliche Proteste gegen das Auslieferungsgesetz, das die Auslieferung von Straftatverdächtigen an das chinesische Festland ermöglichte, wo sie in einem undurchsichtigen Rechtssystem vor Gericht gestellt würden. Seitdem haben sich Proteste zu einer Bewegung für demokratische Reformen entwickelt. Im Allgemeinen sind die Proteste friedlich, aber manchmal stoßen Aktivisten mit der Polizei zusammen.

