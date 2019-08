Syrische und russische Flugzeuge griffen einen türkischen Konvoi an, der mit gepanzerten Fahrzeugen und Fahrzeugen unterwegs war, um seinen Beobachtungsposten zu verstärken, und zogen in die Gegend von Morek im Norden der Provinz Hama.



Früher wurde berichtet, dass türkische gepanzerte Personaltransporter in Richtung der Stadt Khan Shaykhun in der syrischen Provinz Idlib ziehen.

«Die türkischen Panzerwagen mit Waffen an Bord haben die syrische Grenze verletzt und sind in die Stadt Sarakib eingedrungen. Sie bewegen sich in Khan Shaykhun-Richtung», zitierte Syria TV.

