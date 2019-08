US-Präsident Donald Trump lud Berater ein, die Einführung der Seeblockade in Venezuela zu erörtern, berichtete Axios.

Laut dem Nachrichtenportal schlug Trump vor, Schiffe der US-Marine entlang der Küste Venezuelas zu platzieren, um die Lieferung von Waren in das Land zu verhindern. Trump hat in den vergangenen eineinhalb Jahren mehrmals mit solchen Diskussionen begonnen, so das Portal.

Das Pentagon hat diese Idee nicht ernst genommen. Er hielt sie für unpraktisch und rechtlich unhaltbar.

Ein solcher Schritt würde wahrscheinlich mehr Ressourcen erfordern, als die US-Marine bereitstellen könnte. Gleichzeitig bestätigten Beamte der Regierung, dass Trump keine Bodentruppen in die Region entsenden will.

Метки по теме: Die USA in Venezuela; Donald Trump