Die Widersprüche zwischen Berlin und Washington führten zu einem weiteren verbalen Gefecht.

Der US-Botschafter Richard Grenell trat erneut als Provokateur auf, forderte die BRD auf die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und drohte US-Truppen von Deutschland nach Polen zu transferieren. Was ist los mit den beiden Ländern?

«Schnappen Sie sich eine Atomwaffe, ärgern Sie Russland nicht»

US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell macht weiterhin schockierende Aussagen, die deutsche Politiker empören.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schon vorher ihre Feindseligkeit gegenüber Grenell nicht verheimlicht und es vorgezogen, sich nicht direkt an ihn zu wenden. Aber direkte Vorwürfe werden natürlich vermieden. «Wir begrüßen die Anwesenheit amerikanischer Soldaten. Deutschland verfügt über die notwendige Infrastruktur, um das US-Kontingent aufzunehmen. Gleichzeitig bemühen wir uns, die deutschen Streitkräfte so effizient wie möglich zu machen», betonte Merkel.

Derzeit sind in Deutschland 35.000 amerikanische Soldaten und weitere 17.000 US-Bürger in Militärstützpunkten beschäftigt. Es ist zweifelhaft, dass sie sich in Polen genauso wohlfühlen werden. Grenell besteht jedoch auf seiner Meinung.

«Es ist eine Beleidigung, wenn amerikanische Steuerzahler den Aufenthalt von 50.000 ihrer Militärs in Deutschland bezahlen, während die Deutschen den Handelsüberschuss weiterhin für Inlandszwecke verwenden», sagte der Botschafter.

«Wenn die Vereinigten Staaten ihre Truppen abziehen, sollen sie sich Atomwaffen schnappen. Und es ist ratsam, ihn nach Hause zu bringen und nicht nach Polen, um Russland nicht zu verärgern. Wütendes Moskau ist weder im Interesse Deutschlands noch Europas», antwortete der Vorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch.

Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei (SPD) im Bundestag, Karsten Schneider, riet dem Diplomaten, die BRD «nicht mehr zu erpressen».

«Nicht nur amerikanische Soldaten, sondern auch deutsche Soldaten befanden sich in gefährlichen Situationen und erfüllten ihre Pflicht. Und sie riskierten ihr Leben in Regionen, die im letzten Jahrzehnt durch die US-Politik destabilisiert wurden», sagte der Politiker.

Das Hauptargument, das Berlin gegenüber Washington vorbringt, ist, dass Deutschland bereits bis 2024 eine Entscheidung angekündigt hat, die Verteidigungsausgaben von derzeit 43 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro auf eineinhalb Prozent des BIP anzuheben.

«Diplomatisches Schweigen»

Die deutschen Politiker, die Grenell sofort ablehnten, versuchten sich dennoch immer zurückzuhalten. Nach jeder harten Aussage des Botschafters erwarteten die Medien eine harte Reaktion, aber die Behörden schwiegen gewöhnlich.

Die Phrase «diplomatisches Schweigen» trat sogar in das politische Leben ein und Journalisten setzten darauf, wie lange es dauern würde. Treffen des deutschen Außenministers Heiko Maas mit dem amerikanischen Botschafter dauern in der Regel nicht länger als zehn Minuten; andere deutsche Minister wie Merkel möchten überhaupt nicht mit ihm kommunizieren.

Das erste «Schweigen» wurde von einem SPD-Abgeordneten und ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, verletzt.

«Botschafter Grenell verhält sich in Deutschland als rechtsextremer Kolonialbeamter», sagte er.

Berlin hat bereits auf die «koloniale Terminologie» zurückgegriffen und sich über Grenell empört. Im Januar nannten deutsche Politiker den Botschafter «den Gouverneur des Kaisers aus Washington».

Dies geschah, nachdem er Briefe an deutsche Geschäftsleute verschickt hatte. An sich schien der Newsletter so mancher Abkehr vom diplomatischen Protokoll. Aber der Inhalt der Briefe war besonders empört. Der amerikanische Diplomat forderte den Rückzug der deutschen Geschäftsstrukturen aus dem Projekt für den Bau der russischen Gaspipeline Nord Stream-2. Er drohte denen, die nicht gehorcht hatten, mit Sanktionen.

«Die Vereinigten Staaten sind besorgt über die wachsende Aggression Russlands. Wir sind dagegen, dass Moskau Gas als Hebel des politischen und wirtschaftlichen Drucks auf seine Nachbarn einsetzt. Wenn Nord Stream-2 gebaut wird, besteht für Kiew die Gefahr einer russischen Intervention», schrieb Grenell.

Nach der Veröffentlichung der Briefe forderten einige Bundestagsabgeordnete, Grenell aus Deutschland zu entsenden. Die meisten deutschen Politiker waren sich einig, dass Nord Stream-2 ein wichtiges Projekt für Berlin ist und es keine Frage gibt, ob man es verlassen kann.

«US-Botschafter Grenell versucht nicht das erste Mal die deutsche Gesellschaft gegen die Behörden aufzubauen. Vor diesen Briefen hat er sich aktiv gegen das Atomabkommen mit dem Iran ausgesprochen, das wir als Eingriff in die deutsche Außenpolitik betrachten», sagte der Vertreter des deutschen Außenministeriums.

«Berlin und Washington haben den Boden erreicht»

Nach einer Reihe von Skandalen führte Der Spiegel eine Umfrage unter deutschen Lesern durch. Es stellte sich heraus, dass 85 Prozent der Bundesbürger Amerikanern gegenüber negativ oder sehr negativ eingestellt sind. Die amerikanisch-deutschen Beziehungen, auch ohne die provokativen Äußerungen des Botschafters, waren rückläufig, und heute haben sie den Tiefpunkt erreicht, schlussfolgerten die Reporter.

«Die guten alten Zeiten der transatlantischen Partnerschaft endeten mit dem Aufkommen von Donald Trump. Die Situation kann sich erst ändern, wenn er das Weiße Haus verlässt», sagt Der Spiegel.

Die Positionen der USA und Deutschlands unterscheiden sich nicht nur in Fragen der bilateralen Agenda, sondern auch in einer Reihe internationaler Probleme. Berlin hat den von der Trump-Regierung zu China und einer ganzen Reihe europäischer Länder angekündigten Handelskrieg mehrfach verurteilt. Washington reagierte jedoch nicht auf Kritik.

Keiner der europäischen Politiker trifft Trump seltener als Merkel, achten Deutsche und amerikanische Medien. Und nach den zunehmenden Forderungen Washingtons nach London, ohne Deal zum Brexit zu gehen, nannte die Trump-Regierung in Deutschland sogar ein «Trojanisches Pferd im europäischen Stall».

Die meisten Deutschen sind empört über den naiven Glauben Londons, dass im Falle eines «harten Brexits» die Amerikaner dazu beitragen werden, die Verluste auszugleichen. Deutschland befürchtet, dass letztendlich nicht Washington, nämlich Berlin, den Briten helfen muss, die nach dem Austritt aus der EU 30 Milliarden Euro verlieren.

Eine weitere bedeutende Diskrepanz ist die amerikanische Initiative zur Bildung einer Koalition zum Schutz der Straße von Hormus vor den «illegalen Aktionen» des Iran. Washington schlug dies nach dem sogenannten Tankerkrieg vor, als ausländische Marineschiffe im Persischen Golf festgehalten wurden.

Die deutschen Behörden forderten die Parteien auf, sich nicht zu verschärfen. Aber bisher glaubt niemand an den Erfolg der Friedenssicherung. In Berlin bezweifeln sie jedoch, dass Washington die Deutschen in den kommenden Jahren hören wird.

Galija Ibragimowa, RIA

