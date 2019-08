Eine Rakete kann ein Ziel in einer Entfernung von mehr als 500 km treffen. Es verstößt gegen die Bestimmungen des mit der Sowjetunion unterzeichneten Abkommens, von dem die Vereinigten Staaten Anfang August zurückgetreten sind.

Ein Video des Tests einer Marschflugkörper wurde auf der Pentagon-Website veröffentlicht — das erste nach dem Rückzug der USA aus dem Vertrag über das Verbot von Mittel- und Kurzstreckenraketen (INF-Vertrag).

Die Bilder in Zeitlupe zeigen den Abschuss einer Rakete, die nicht den Bedingungen des INF-Vertrags entspricht. Sie hebt erfolgreich von einer mobilen Installation auf der Insel San Nicholas (Kalifornien) ab.

Die Tests fanden am 18. August statt. Wie in einem Pentagon-Bericht angegeben, traf eine Rakete ein Ziel in einer Entfernung von mehr als 500 km. Die Vereinbarung untersagte die Herstellung und Erprobung von Raketen mit einer Reichweite von 500 km bis 5,5 Tausend km.

Gleichzeitig stellte das Militär fest, dass die Rakete nicht für die Abgabe von Nuklearwaffen, sondern für die Abgabe von konventionellen Sprengköpfen ausgelegt war. Die während der Tests gewonnenen Daten «werden als Grundlage für die Entwicklung der Fähigkeiten von Mittelstreckenraketen dienen», stellte der Vertreter der Abteilung fest.

Wie Military.com später sagte, ging es um die «Tomahawk»-Marschflugkörpervariante.

Der INF-Vertrag ist seit 1988 in Kraft, die USA haben ihn am 2. August offiziell verlassen und Russland beschuldigt, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Insbesondere die Behauptungen der USA wurden von der russischen Rakete 9M729 mit einer Flugreichweite verursacht, die angeblich gegen den INF-Vertrag verstößt. Moskau wies auch auf Verstöße Washingtons hin, einschließlich des Einsatzes von Mk-41-Trägerraketen in Rumänien, von denen aus Raketen mit einer zuvor verbotenen Reichweite abgefeuert werden konnten.

