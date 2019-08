Der Gipfel in Biarritz findet vom 24. bis 26. August vor dem Hintergrund des US-chinesischen Handelskrieges und der Instabilität der Finanzmärkte statt.

Der G-7-Gipfel, der an diesem Wochenende in Frankreich stattfinden wird, wird wahrscheinlich ohne ein gemeinsames Kommuniqué enden, da die teilnehmenden Länder im Bereich des Handels unterschiedliche Meinungen vertreten. Am Dienstag, den 20. August, berichtet Reuters unter Berufung auf einen mit der Situation vertrauten japanischen Beamten.

Es wird darauf hingewiesen, dass der G7-Gipfel zum ersten Mal ab dem Zeitpunkt, zu dem die Tagungen 1975 begannen, ohne ein Kommuniqué enden konnte. Es unterstreicht die Kontroverse, die die US-Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump unter den fortgeschrittenen Volkswirtschaften der G7 ausgelöst hat.

«Es ist unerlässlich, dass jeder in einer umfassenden Debatte ein gemeinsames Verständnis schafft. Aber es wird schwierig sein, eine Botschaft an den Rest der Welt zu senden, wenn es kein Kommuniqué gibt», bestätigte der Beamte einen früheren Bericht des japanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks NHK, wonach nach dem Treffen keine Pläne zur Veröffentlichung eines Kommuniqués bestehen .

Erinnern wir uns daran, dass US-Präsident Donald Trump das Gipfeltreffen im vergangenen Jahr verlassen und ein gemeinsames Kommuniqué abgelehnt hat, was den fragilen Konsens über den Handelsstreit zwischen Washington und seinen wichtigsten Verbündeten untergräbt.

