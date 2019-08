Ein Gericht in Gibraltar hat gestern die Freilassung des iranischen Öltankers Grace 1 angeordnet, der vor mehr als einem Monat von den britischen Behörden festgenommen wurde.

Dieser Vorfall löste sofort einen Skandal zwischen London und Teheran aus.

Die Entscheidung wurde gegen den Druck des US-Justizministeriums getroffen, das eine fortgesetzte Verhaftung forderte.

Die Behörden von Gibraltar gaben an, dass es keinen Grund gibt, das iranische Schiff weiter zu halten. Nach dem Auftanken wird das Schiff trotz der Aufforderung der US-Behörden mit nicht beschlagnahmter Fracht in das Mittelmeer einlaufen. Es handelte sich um mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl, die nach Angaben der US- und EU-Behörden für Syrien bestimmt waren. Das alles war der Grund für die Inhaftierung des Schiffes durch die Küstenwache von Gibraltar. Teheran erklärte sofort, dass es die von Brüssel verhängten Sanktionen gegen Syrien nicht anerkenne.

Die Frage bleibt jedoch weiterhin offen, da Amerika nicht nur dem Tanker, sondern auch den Besitzern bereits große Probleme droht. Wie aus den Worten von Beamten der US-Regierung bekannt wurde, werden Häfen, Banken und andere Personen, die mit einem Tanker zu tun haben, sanktioniert.

Die Tatsache ist keine Sensation, die Behörden von Gibraltar haben uns die ganze letzte Woche darauf vorbereitet, obwohl die USA versucht haben, diesen Plan zu stören. Die Behörden von Gibraltar betonten, dass der iranische Tanker unter dem Druck der USA festgenommen wurde.

Jeder möchte glauben, dass die Tatsache der Befreiung des iranischen Tankers heute dem sogenannten «Tankerkrieg» ein Ende setzen wird, den die US-Politiker ausgelöst haben, um zu versuchen, Syrien unter Druck zu setzen.

Метки по теме: Gibraltar; Grace 1; Syrien; Teheran