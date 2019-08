Der britische Premierminister verspricht, dass das Land bis zum 31. Oktober auch in einem «harten» Szenario ohne Vorbedingungen aus der EU austritt.

Er forderte jedoch den Vorsitzenden des Europäischen Rates auf, um einige Aspekte des Abkommens zu ändern.

Der britische Premierminister Boris Johnson schrieb einen Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, in dem er auf die Notwendigkeit hinwies, die Bedingungen für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union zu ändern.

Zunächst möchtet London Änderungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Backstop — einem Mechanismus, der notwendig ist, um die physische Grenze zwischen Nordirland (Teil des Vereinigten Königreichs) und Irland (EU-Mitglied) nach dem Brexit zu verhindern. Backstop impliziert, dass Nordirland weiterhin der Zollunion der EU und dem europäischen Binnenmarkt angehören wird, bis sich die Parteien auf eine Grenze einigen.

Johnson erinnerte Tusk daran, dass Probleme mit diesem Mechanismus dazu führten, dass das Unterhaus des britischen Parlaments die Bedingungen für den Austritt des Landes aus der EU dreimal nicht genehmigte. «Die Wahrheit ist, dass er einfach nicht lebensfähig ist», schreibt der Ministerpräsident.

Laut Johnson ist diese Klausel des Abkommens undemokratisch, da Einwohner Nordirlands keinen Einfluss auf das für sie geltende EU-Recht haben werden. Der Erhalt Nordirlands in der EU-Zollunion und die Anwendung der Regeln des europäischen Binnenmarktes widersprechen dem Wunsch Großbritanniens, eigene Regeln aufzustellen, schreibt der Premierminister. Die derzeitige Option des Rückstopps werde das Land vor die Wahl stellen, in der Zollunion zu bleiben oder zu sehen, wie sich Nordirland in vielen Bereichen von der Wirtschaft des Landes trennen werde, sagte er.

Darüber hinaus könnte Backstop das Belfast-Abkommen von 1998 schwächen, das vorsieht, dass es keine physische Grenze zwischen Nordirland und Irland geben sollte. Laut Johnson können London und Brüssel, wenn sie Alternativen zum Backstop in Betracht ziehen, eine Option finden, die dieser Vereinbarung nicht widerspricht.

Großbritannien und die EU sollten Anstrengungen unternehmen und eine andere Lösung für das Problem finden, fügte Johnson hinzu und merkte an, dass er an die Möglichkeit einer Einigung glaubt.

Nach Ansicht des Premierministers sollte es keine «harte» Grenze zwischen Nordirland und Irland geben. Aufgrund der besonderen Umstände in dieser Region lohnt es sich, nach „flexiblen und kreativen“ Lösungen zu suchen, schreibt er. Insbesondere schlug Johnson vor, nach einer Alternative für Zoll und Regulierung zu suchen. Der Premierminister stellte fest, dass auf der Insel Irland bereits zwei getrennte politische, wirtschaftliche und währungspolitische Systeme an einer offenen Grenze operieren.

Nach seinem Amtsantritt erklärte Premierminister Johnson wiederholt, Großbritannien werde die EU vor dem 31. Oktober verlassen, unabhängig davon, ob die Bedingungen für den Brexit genehmigt werden. Laut einer Umfrage von BMG Research befürworten 34% der Briten einen «harten» Brexit ohne ein Abkommen mit der EU, während 49% der Befragten es für notwendig halten, das Abkommen zu verschieben, abzusagen oder ein neues Referendum abzuhalten. 19% der Befragten glauben, dass Johnson eine neue Einigung erzielen kann.

