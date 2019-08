Die syrische Armee schnitt die Versorgungswege für die Dschabhat al-Nusra* Militanten in Hama ab und blockierte die Straße von der Stadt Chan Schaichun. Derzeit hat das Militär Positionen am nördlichen Stadtrand von Chan Schaichun eingenommen.

Es wurde zuvor berichtet, dass die syrische Armee Militante in dieser Stadt blockierte.

Militärpolitiker, Leiter der Abteilung für Politikwissenschaft und Soziologie der Russische Plechanow-Wirtschaftsuniversität Andrej Koschkin kommentierte die Situation.

Heute baut Syrien seine Zukunft mit Hoffnung auf, aber terroristische Organisationen, die in vielen Ländern der Welt verboten sind, existieren weiterhin nicht nur dort, sondern widersetzen sich auch. Die syrischen Regierungsarmee räumen recht erfolgreich das Territorium und blockiert heute viele Gruppen und schneiden ihnen den Weg Munitionsvorräte, Existenzgrundlagen. Ich denke, das ist ein Omen einer siegreichen Stunde, in der Regierungstruppen in der Lage sein werden, das Territorium Syriens vollständig von Terroristen zu befreien.