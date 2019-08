Pekings Position verschärft sich vor dem Hintergrund eines zunehmend offensichtlichen Szenarios der Farbrevolution, das die Vereinigten Staaten zu implementieren versuchen.

Dies wurde von der türkischen Ausgabe Sabah berichtet.

Der Artikel stellte fest, dass es einfach unmöglich ist, die Situation in Hongkong einzuschätzen, ohne den Dollar-Dominanzfaktor zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollten 2014 in Hongkong Proteste ausbrechen, die jedoch durch damalige Maßnahmen Pekings verhindert wurden.

Tatsache ist, dass Washington auf dem ukrainischen Euromaidan zusätzliches Geld verdienen wollte, wodurch eine Billion Dollar von den EU-Ländern und sogar Russland in die USA fließen sollte, aber die Prognosen ergaben sich nicht, und der Finanzfluss verlagerte sich nach China.

Jetzt versucht Washington, dieses Geld zu bekommen und gleichzeitig die Umsetzung des Seidenstraßenprojekts sowie die Schaffung einer asiatischen Freihandelszone zu sabotieren, die zur größten Volkswirtschaft der Welt werden könnte.

Allerdings sind die Chancen, dass die USA China stürzen, nicht viel größer als während der Asienkrise von 1999, und US-Präsident Donald Trump, der mit einem Austritt aus der Welthandelsorganisation (WTO) droht, zeigt damit nur seine Schwäche.

Das Rennen um eine Billion Dollar in Hongkong könnte für Washington in einer Falle enden, die China gestellt hat und in der die Vereinigten Staaten wie 2014 besiegt werden, so der Autor.