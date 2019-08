«Wow, ich habe gerade einen Bericht erhalten! Google hat Hillary Clinton manipuliert, um von 2,6 auf 16 Millionen Stimmen im Jahr 2016 zu kommen! Und dies wird von Hillary-Anhängern zugegeben, nicht von Trump-Anhängern. Google muss vor Gericht gestellt werden. Mein Sieg war immer noch überzeugender als wir dachten», sagte Trump.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2019 г.