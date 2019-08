Die demokratischen Kongressabgeordneten Ilkhan Omar und Rashida Tlaib, denen letzte Woche die Einreise nach Israel verweigert wurde, beriefen am Montag, dem 19. August, eine Pressekonferenz ein.

Diese Veranstaltung wurde abgehalten, um den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und den US-Präsidenten Donald Trump auf die Stirn zu drängen.

«Wir können nicht zulassen, dass Trump und Netanyahu es schaffen, die brutale Realität der Besatzung vor uns zu verbergen», sagte Omar. «Die Besetzung ist real. Aufgrund eines Verbots der Mitglieder des Kongresses, seine Besetzung zu beobachten, wird es nicht verschwinden. Wir müssen das gemeinsam beenden».

Omar bemerkte auch, dass die Entscheidung, die Einreise für sie und ihre Kollegin zu verbieten, ein Versuch des US-Verbündeten ist, «unsere Fähigkeit zu unterdrücken, unsere Arbeit als gewählte Beamte zu tun».

In Anspielung auf eine mögliche Kürzung der israelischen Hilfe, die Senator Bernie Sanders zuvor vorgeschlagen hatte, fügte Omar hinzu: «Wir haben eine Konstruktive Rolle. Wir bieten Israel jährlich mehr als 3 Milliarden Dollar an Hilfe. Es liegt daran, dass dieses Land ein wichtiger Verbündeter in der Region und die einzige Demokratie im nahen Osten ist, aber die Weigerung, demokratisch gewählte Mitglieder des Kongresses zu besuchen, stimmt nicht mit der Rolle des Verbündeten überein…».

Метки по теме: Benjamin Netanyahu; Donald Trump; Ilkhan Omar; Rashida Tlaib