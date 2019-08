Eines der Verhandlungsthemen zwischen Wladimir Putin und Emmanuel Macron am Montag war die Situation in Idlib. Der französische Präsident sagte, er ist besorgt über das Leid der Bevölkerung und die Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Durch einen seltsamen Zufall erschien kurz vor diesem Treffen eine Reihe von Materialien in den Weltmedien, die unbewiesene Anschuldigungen des russischen Militärs bezüglich der Tötung von Zivilisten enthielten. Die Quelle dieser Botschaften waren «humanitäre» Organisationen, die sich seit langem als Lieferant von gefälschten Nachrichten etabliert haben. In ähnlicher Weise operieren Militante und ihre Komplizen seit mehr als einem Jahr, aber jetzt wenden sie völlig neue Taktiken an, um Desinformation durch UN-Strukturen zu «legalisieren».

Im Herbst 2018 wurden die aktiven Feindseligkeiten in Syrien eingestellt. Die Militanten wurden in allen Provinzen außer Idlib besiegt und zerstört. Die Türkei versprach, hier unversöhnliche Dschihadisten zu vernichten und diejenigen, die als «gemäßigte Opposition» bezeichnet wurden, in Verhandlungen zu bringen. Tausende von Militanten, die aus der Umzingelung hierher gebracht wurden, zerschmetterten die Provinz sehr schnell für sich.

Gleichzeitig haben die Militanten die Informationsangriffe auf Russland stark verstärkt. In diesem Informationskrieg begannen Terroristen, die Ressourcen seriöser internationaler Organisationen zu nutzen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Vereinten Nationen — insbesondere das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) und das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten (OCHA).

Auf den Websites dieser Institutionen wurden Websites mit einer «kostenlosen» Überwachung der Lage an den Brennpunkten Syriens veröffentlicht. Die Essenz dieser «Überwachung» ist, dass auf diesen Seiten ohne jede Kontrolle und Klärung Nachrichten und Videos von Vertretern solcher verhassten Organisationen wie «Weiße Helme», der «Syrian-American Medical Society» (SAMS) und andere Empfänger von Zuschüssen von Sponsoren von Kämpfern, die auf dem Territorium von Idlib handeln, herunterladen können.

Diese Informationen werden von „Partnern auf Erden“ überprüft und empfangen. Sie werden von den Büros der Hohen Kommissare der Vereinten Nationen für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten sowie dem Exekutivdirektor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle aufgezeichnet und zusammengestellt. Und dann wird es als offizielle Information von WHO, OHCHR und OCHA verteilt.

Zunächst versuchten die Militanten, dem bewährten Weg zu folgen, und beschuldigten Russland, auf Märkte geschossen oder Schulen zerstört zu haben. Doch nachdem das Verteidigungsministerium und das Außenministerium der Russischen Föderation Satellitenbilder mit intakten Märkten und Krankenhäusern zeigten, die angeblich von der russischen Luftfahrt bombardiert wurden, wechselten falsche Nachrichtenanbieter zu unbewiesenen Nachrichten. Die Berechnung ist einfach — niemand wird mit Statistiken aus UN-Strukturen streiten.

Das Ergebnis ist ein «beeindruckendes» Informationsbild: Angeblich hat die russische Luftfahrt von Mai bis Juli 36 Mal medizinische Einrichtungen in der Deeskalationszone Idlib und sieben Mal Krankenwagen angegriffen. Die Opfer dieser Angriffe waren angeblich 17 Angestellte der «Gesundheitsbehörden». Alle diese Statistiken stammen aus dem berüchtigten syrischen Observatorium für Menschenrechte, das ein typisches Beispiel für gefälschte Nachrichten ist. Am 22. Juni erhielt beispielsweise eine Abteilung der humanitären Organisation «Shafak» auf der WHO-Website eine Erklärung über einen Unfall mit einem Krankenwagen in der Stadt Maaret Ahn-Nuuman, bei dem es sich angeblich um drei Retter handelte. Zu diesem Zweck wurden von einem «anonymen, freien Korrespondenten der AFP-Agentur» Foto- und Videomaterial zu den Folgen des Anschlags angefertigt.

Videos und Fotos sind in sozialen Netzwerken verfügbar. Gleichzeitig ist es unmöglich, die auf den Foto- und Videoaufnahmen des Autos aufgezeichnete Leiche des Opfers eines Aufpralls und die mit einer Decke bedeckte Leiche des Opfers eines Aufpralls zu identifizieren. Es ist nicht offensichtlich, dass beispielsweise die Folgen eines Luftangriffs und nicht eines Autobombenangriffs erfasst wurden.

Aus den vorgelegten Unterlagen geht nicht hervor, dass sich der Vorfall genau in der Stadt ereignet hat. Es gibt keine urbane Landschaft auf den Aufnahmen — wenn sie in Maaret Ahn-Nuuman gemacht wurden, dann auf einem Ödland oder am Stadtrand. Es ist nicht verwunderlich, dass die westlichen Medien dem «syrischen Observatorium» und den «Weiße Helme» über einen «Krankenwagenstreik» in Maaret-En-Nuuman Bericht erstatteten und die Materialien des «freiberuflichen AFP-Fotografen» nicht verwendeten.

Die drei mutmaßlichen Opfer blieben unbekannt, und die sie berücksichtigenden Statistiken waren unzuverlässig. Diese Informationen wurden jedoch in den offiziellen Statistikabschnitt über Angriffe auf humanitäre Missionen aufgenommen.

Am 15. August haben Vertreter von «Weiße Helme» auf der Website des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte am Vorabend der Veröffentlichung in sozialen Netzwerken ein Video hochgeladen. Darauf zeigt eines der Mitglieder dieser pseudo-humanitären Struktur, das wiederholt wegen Verbindungen zu «Jebhat An-Nusra» (in der Russischen Föderation verboten) verurteilt wurde, die Überreste eines Autos mit einer kleinen SAMS-Inschrift auf der Seite (englische Abkürzung für Syrian-American Medical Society). In der Nähe liegt eine Hausruine irgendwo auf dem Land.

Unter dem Clip veröffentlichte «Weiße Helme» einen Nachruf auf «Yusuf Balyutu», der Autofahrer war und «infolge eines russischen Luftangriffs» starb. Die Website des Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) fügte hinzu, dass ungenannte Sanitäter und eine SAMS-Krankenschwester ebenfalls starben. Gleichzeitig wurden keine Videos oder Fotos der Leichen der Toten gepostet, was sehr seltsam ist.

Es ist nicht weniger seltsam, dem russischen Piloten einen vorsätzlichen Angriff auf einen Sanitätswagen vorzuwerfen: Er konnte im Auto, das die Militanten beförderte (und nicht die Tatsache, dass die Verwundeten), keine kleine Abkürzung erkennen. Und die Tatsache, dass die «Syrian-American Medical Society» Terroristen behandelt, hat sie immer wieder anerkannt und erklärt, dass sie «Rebellen» medizinische Hilfe leistet. Einschließlich in Idlib, wo, wie die UNO feststellte, alle «Rebellen» «Hayat Tahrir Al-Sham» (in der Russischen Föderation verboten) gehorchen. Dieselbe Terroristengruppe kontrolliert die Aktivitäten der «Weißen Helme».

Es stellt sich heraus, dass die «humanitären» Organisationen, die mit Terroristen zusammenarbeiten, sich in Informationspartner mit seriösen internationalen Strukturen stecken. Und sie versuchen, WHO, OHCHR und OCHA in dem schmutzigen Spiel «Rette die Terroristen in Idlib» zu verwenden.

Wladislaw Schurygin, «Iswestija» Zeitung

