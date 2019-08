Das destabilisierende Verhalten des Iran bedroht die nationalen Interessen Australiens, sagte Premierminister Scott Morrison.

Australien erklärte sich auf Ersuchen der Vereinigten Staaten bereit, sich an einer internationalen Koalition zu beteiligen, um die Sicherheit des Erdöltransports in der Straße von Hormuz zu gewährleisten und den Aktivitäten des Iran entgegenzuwirken. Es erklärte der australische Premier Scott Morrison am Mittwoch, dem 21. August, laut Interfax-Ukraine.

«Die Regierung hat entschieden, dass es im nationalen Interesse Australiens liegt, Beiträge zu leisten und mit unseren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Unser Beitrag wird in Bezug auf Umfang und Zeit begrenzt sein», sagte er auf einer Pressekonferenz.

Morrison erklärte die Entscheidung mit den Worten, dass «das destabilisierende Verhalten (von Iran) eine Bedrohung für die nationalen Interessen Australiens in der Region darstellt».

Die australischen Medien kommentieren die Erklärung des Premierministers und berichten, dass Australien plant, Fregatten und ein Aufklärungsflugzeug in die Meerenge zu schicken.

Wir erinnern daran, dass das Korps der Islamischen Revolutionsgarde am 19. Juli den britischen Tanker Stena Impero in der Straße von Hormus festgenommen hat, der angeblich gegen internationale Regeln verstoßen hat. Danach bildeten die Vereinigten Staaten eine Koalition, um die Straße von Hormuz zu patrouillieren.

