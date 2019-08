Wie im Bundeskabinett festgestellt, kann eine Diskussion über dieses Thema erst beginnen, nachdem die Aussicht auf Beseitigung der Gründe für die Rückkehr zum G7-Format erkennbar ist

Die Bundesregierung nahm die Erklärung von US-Präsident Donald Trump zur Angemessenheit des G8-Formats unter Beteiligung Russlands zur Kenntnis, ist jedoch der Ansicht, dass die Diskussion über dieses Thema erst beginnen kann, nachdem die Aussicht auf eine Erörterung der Gründe für die Rückkehr zum G-7-Format erkennbar ist.

Es teilte am Mittwoch ein offizieller Vertreter des deutschen Ministerkabinetts, Steffen Seibert, auf einer Pressekonferenz mit.

«Sie wissen, wie die Situation jetzt ist. Wenn die Gründe beseitigt werden können, ist es möglich, eine Änderung des Formats zu erörtern», sagte er. «Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der US-Präsident das Thema [auf dem G7-Gipfel] in Biarritz diskutieren möchte», sagte Seibert.

Er argumentierte, dass die Entscheidung zur Rückkehr in die G-7 im Lichte der «illegalen Annexion der Krim» und der Destabilisierung der Situation in der Ostukraine getroffen wurde, indem Moskau «politische und militärische Unterstützung für die Separatisten» gewährt wurde. «Beide Gründe bestehen nach wie vor», glaubt der Vertreter der Bundesregierung.

US-Präsident Donald Trump sagte Reportern im Weißen Haus am Dienstag während eines Treffens mit dem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis, er halte es für angebracht, mit russischer Beteiligung zum G8-Format zurückzukehren. Laut einer CNN-Quelle in der amerikanischen Regierung führten Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend ein Telefongespräch, in dem sie sich einigten, dass die Teilnahme der RF am G7-Gipfel im Jahr 2020 sinnvoll wäre.

