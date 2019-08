Britische Beamte werden nur an den Sitzungen in Brüssel teilnehmen, die im nationalen Interesse ihres Landes liegen.

Ab dem 1. September werden Vertreter des Vereinigten Königreichs an weniger als der Hälfte der Sitzungen der EU-Strukturen teilnehmen. Es wurde am Vorabend des Brexit-Ministeriums in London berichtet.

Die eingesparte Zeit und Mühe wurden der Vorbereitung des Vereinigten Königreichs auf den Austritt aus der EU gewidmet, der für den 31. Oktober dieses Jahres geplant ist. Britische Beamte werden nur an den Sitzungen in Brüssel teilnehmen, die für ihr Land von «erheblichem nationalem Interesse» sind, beispielsweise zu Sicherheitsthemen.

Einer der Gründe für diese Entscheidung ist nach Ansicht des Ministeriums, dass die meisten Treffen in Brüssel Fragen im Zusammenhang mit der Zukunft der EU nach dem Brexit erörtern.

Es ist daran erinnert, dass Großbritannien einem harten Brexit gegenübersteht, da das britische Parlament das Abkommen über den Austritt aus der Europäischen Union nicht billigt. Am Vorabend der EU lehnte der britische Premierminister Boris Johnson einen Vorschlag zur Überarbeitung des Brexit-Abkommens in Bezug auf das sogenannte «Backstop» ab — ein Mechanismus, der verhindern soll, dass nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland entsteht, bis die Parteien es für gegenseitig akzeptabel halten Ersatz.

Метки по теме: EU; Großbritannien