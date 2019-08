Drei Sprengsätze waren an Stromleitungen angeschlossen, einer befand sich in einem Geldautomaten und einer neben einem Lebensmittelgeschäft.

In der südthailändischen Provinz Yala ereignete sich am Mittwoch, dem 21. August, eine Reihe von Explosionen, bei denen mindestens sieben Personen verletzt wurden. Es wurde von The Bangkok Post gemeldet.

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in verschiedenen Teilen der Provinz drei Sprengsätze an Stromleitungen angebracht. Darüber hinaus befand sich ein Sprengsatz im Geldautomaten, ein weiterer Sprengsatz explodierte neben dem Lebensmittelgeschäft.

Es wird angemerkt, dass infolge der Explosionen drei Kinder verletzt wurden. Die thailändischen Sicherheitsdienste suchen nach den Tätern des Vorfalls. Die Verletzten wurden ins nächste Krankenhaus gebracht.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Xinhua, der stellvertretende Ministerpräsident von Thailand Prawit Wongsuwan sagte, dass gibt es keine Verbindung zwischen den Ereignissen in Yala und einer Reihe von Explosionen in Bangkok am 2. August.

