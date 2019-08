Dem amerikanischen Militär wurde in Zukunft geraten, beim Versuch, den Jemens Luftraum zu durchbrechen, vorsichtiger vorzugehen.

So berichtete der Vertreter des jemenitischen Militärkommandos Yahya Sari am Mittwoch, dem 21. August, über die Ausstrahlung des Fernsehsenders Al-Masirah, dass die amerikanische Luftaufklärungsdrohne MQ-9 «Reaper» von Luftverteidigungssystemen in den Himmel über Jemen abgeschossen wurde.

Das Flugzeug wurde gestern Abend in der Provinz Damar gesichtet und anschließend von einer von Jemen hergestellten Rakete abgeschossen.

«Amerikanisch-saudische Angreifer sollten vorsichtiger vorgehen, wenn sie versuchen, in den Luftraum des Jemen einzudringen», betonte Brigadegeneral Sari und versicherte ihnen, dass «große Überraschungen» sie bald erwarteten.

Das Pentagon sprach über die Situation mit der abgestürzten Drohne nicht. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte sagte daher, dass sie derzeit keine zusätzlichen Informationen geben können.

