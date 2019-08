Die Einheiten der Syrischen Arabischen Armee bewegen sich schnell nördlich von Khan Sheikhoun, im Süden der Provinz Idlib.

Jetzt sind neue Gebiete unter die Kontrolle von Regierungstruppen geraten, darunter ein Straßenabschnitt zwischen Khan Sheikhoun und Marat-en-Numan, der Teil der Autobahn Aleppo-Damaskus ist.

Berichten zufolge besetzten die Einheiten der syrischen Armee die Höhen von Tel al-Nimr, Siriatel, Harash al-Khan und Wadi Fateh. Somit steuern sie die Strecke voll und ganz.

Zur gleichen Zeit schlug die syrische Luftfahrt auf die Standorte der Terroristen in der Idlib-Region zu und blockierte die türkischen Truppen und die loyalen Ankara-Kämpfer, um nach Khan Sheikhoun vorzurücken.

Laut örtlichen Quellen wird der Bombenangriff von den russischen Luft- und Raumfahrtkräften durchgeführt. In der Gegend von Idlib sowie in den Siedlungen von Jardjanaz, Deir Sharki und Wadi al-Daif griffen russische Flugzeuge die befestigten Dschihadisten an.

Bekannt wurde auch der Beschuss der Stellungen der syrischen Armee. Es wurde berichtet, dass die Militanten im Bereich des Dorfes Madaya mit mehreren Abschussraketen das Feuer auf die SAA eröffnet haben.

Wie News Front bereits berichtete, zwang der Vormarsch der syrisch-arabischen Armee am Vorabend die Militanten, bis zu ihrem Hauptaußenposten in Khan Sheikhun zu fallen. Die an der Autobahn Hama-Aleppo gelegene Stadt wird von Militanten der größten Terroristengruppe in der Deeskalationszone Idlib in «Haiʾat Tahrir asch-Scham»* kontrolliert. Hier schufen sie Befestigungen, um die Passage zum Hauptbrückenkopf der Dschihadisten in den Bergen von Jebel al-Zawiya an der syrisch-türkischen Grenze abzudecken.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Haiʾat Tahrir asch-Scham; Idlib; Khan Sheikhoun; Syrien