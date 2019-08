US-Präsident Donald Trump sagte, dass US-Juden, die für die Demokratische Partei stimmen, nicht gut informiert sind oder ernsthafte Loyalität zeigen.

Er gab eine solche Erklärung während eines Gesprächs mit Reportern im Oval Office in der Residenz des Leiters der Vereinigten Staaten über das Verbot der Einreise der Kongressabgeordneten Ilkhan Omar und Rashida Tlaib nach Israel ab, berichtet The Times of Israel.

«Ich kann nicht glauben, dass wir überhaupt darüber diskutieren. Es war vor einigen Jahren schwer vorstellbar, die Hilfe für Israel zu kürzen, weil zwei Menschen Israel hassen und Juden hassen. Worauf ist die Demokratische Partei gekommen? Wie können sie diese beiden über Israel stellen? Ich denke, dass Juden, die für die Demokraten stimmen, entweder völlig ignorant sind oder ernsthafte Illoyalität zeigen», empörte sich Trump.

Laut einer Umfrage stimmten 76-79% der Juden bei den Zwischenwahlen im November für Demokraten, was eine lange Geschichte der Parteiförderung widerspiegelt. Diese Aussage empörte viele Vertreter der jüdischen Gemeinde in den USA. Trump wurde verdächtigt, das bekannte antisemitische Stereotyp der «doppelten Loyalität» der Juden zu unterstützen.

Метки по теме: Donald Trump; Ilkhan Omar; Israel; Rashida Tlaib