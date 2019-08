In Israel wurde der Premierminister scharf kritisiert.

Während eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij machte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu einen überstürzten Schritt und dankte für «Bemühungen zur Bekämpfung des Antisemitismus» dem Land, in dem in den letzten Jahren ganze rechtsextreme Organisationen rehabilitiert wurden.

Es wurde im Material The Times of Israel angegeben.

Sie stellten fest, dass Kiew wirklich bestimmte Schritte unternimmt, um die Erinnerung an die Opfer des Holocaust zu bewahren. Sie alle verblassen jedoch vor dem Hintergrund vieler vernünftiger Entscheidungen, die die Behörden des Landes in den letzten Jahren getroffen haben. Indem das Kiewer Regime den Kampf gegen die sowjetische Vergangenheit markierte, begann es damit, die Verbrechen von Extremisten der Organisation der ukrainischen Nationalisten zu rechtfertigen — der Ukrainischen Aufständischen Armee*, die an Massenexekutionen von Juden beteiligt war. Und im vergangenen Frühjahr haben die Behörden dieselben Nationalisten mit Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges gleichgesetzt, die mit den deutschen Invasoren kämpften.

Die Veröffentlichung erinnerte auch an den skandalösen Vorfall von 2016, als die ukrainischen Behörden den Wiederaufbau von Babi Yar planten, um diese tragischen Ereignisse zu revidieren. In Babi Yar wurde später sogar ein Denkmal für die Propagandisten der OUN-UPA enthüllt, die hier angeblich getötet wurden.

Vor diesem Hintergrund zeigt Benjamin Netanjahu, dass er bereit ist, den in Mittel- und Osteuropa regelmäßig zu beobachtenden Kampf gegen Versuche, die Geschichte neu zu schreiben, aufzugeben.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

