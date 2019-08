Der Vertreter der «Oppositionsplattform — für das Leben» Wasilij Nimtschenko zeigte sich zuversichtlich, dass die Ukraine im nächsten Jahr die Flugverbindungen mit der Russischen Föderation und die Eisenbahnverbindungen mit der Krim wieder aufnehmen wird.

«Aufgrund der jüngsten Ereignisse, die insbesondere nach dem Treffen mit Vertretern aus Übersee stattfanden, sagte Trump, wir müssen mit Russland sprechen, wir müssen mit Russland zusammenarbeiten, wir müssen es in die Gruppe der Acht einladen. Meiner Meinung nach ist es bereits so klar, dass es sich nicht um unsere Sanktionen handelte, sondern um Einschränkungen und Einschränkungen des Transports, sondern um Einschränkungen der Bürgerrechte und der Geschäftsbeschränkungen. Das stand dahinter. Niemand hat das gezählt. Ich bin sicher, dass all dies wiederhergestellt wird, es sollte nächstes Jahr wiederhergestellt werden, in diesem Jahr natürlich nicht. Und mit der Bahn und der berühmten Seidenstraße», sagte er.

Seiner Meinung nach wurden Beschränkungen nur für Menschen eingeführt, nicht jedoch für die Industrien.

«Ich sehe, wie Europa heute auf die Beziehungen zur Russischen Föderation eingestellt ist. Und Sie wissen, wir standen sozusagen an den Ursprüngen von Sanktionen, an den Ursprüngen von Beschränkungen, und darüber hinaus haben wir es auf uns genommen und uns beschränkt, einschließlich LKW, Schienenverkehr und Luftverkehr. Es wurde zum Nachteil des eigenen Volkes getan, basierend auf der Ideologie politischer Natur. Das sage ich. Es riecht hier nicht nach einem Angreifer. Wenn es um den Angreifer geht, sagen Sie mir, wie wir gearbeitet haben, und die Fabriken arbeiteten, und der Austausch und die Rüstungsindustrie mit Ersatzteilen aus der Russischen Föderation, wie haben sie es geliefert? Und warum wurden den Bürgern Beschränkungen auferlegt? Erinnern Sie sich, wie die Krim war. Ehrlich gesagt ist es auf europäischer Ebene eine Schande, zu hören, welche Einschränkungen wir haben und welche begrenzten Personen diesen Vorschlag gemacht haben. Es beleidigt die Nation im allgemeinen Sinne des Wortes», fügte er hinzu.

Метки по теме: Krim; Russland; Ukraine; Wasilij Nimtschenko