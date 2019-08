Drei türkische Soldaten wurden bei einem Zusammenstoß mit kurdischen Kämpfern im Südosten der Türkei nahe der Grenze zu Syrien und dem Irak getötet, teilte die örtliche Regierung am 22. August mit.

Drei Kämpfer der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) wurden bei den Kämpfen neutralisiert, teilte die Regierung des Gouverneurs der Stadt Şırnak in einer schriftlichen Erklärung mit.

Vor dem Zusammenstoß bewachten Soldaten das staatliche Energieunternehmen Turkish Petroleum (TPAO) in der Nähe der Stadt Silopi in Şırnak. Ihm zufolge wurden die Militanten zuvor von einer Drohne in der gleichen Gegend entdeckt.

Die PKK ist in der Türkei, den USA und der Europäischen Union als terroristische Vereinigung anerkannt. Während des Konflikts wurden mehr als 40.000 Menschen getötet.

Метки по теме: Kurden; Pkk