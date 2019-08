Nachdem der Vertrag über Mittel- und Kurzstreckenraketen (INF-Vertrag) ausgelaufen ist und das Abkommen über strategische Offensivwaffen (START) nach Angaben Washingtons auf dasselbe Schicksal wartet, stellt sich vor allem die Frage, was wird als nächstes passieren?

Es ist klar, dass sich Amerika und Russland gegenseitig im Informationsraum die Schuld geben werden, aber da die Vereinigten Staaten der Auslöser für den Rücktritt von diesen Verträgen waren, wie auch früher vom ABM-Vertrag im Jahr 2001, scheint die Antwort offensichtlich. In der Situation mit dem INF-Vertrag warf Washington Moskau die Schaffung einer Rakete vor, die gegen den Vertrag verstößt. Und als die Russische Föderation beschloss, das «Thema der Besorgnis» zu demonstrieren, beschlossen die Staaten, dieses Ereignis zu ignorieren, und wiederholten erneut, dass es Russland war, das gegen das Abkommen verstieß.

Neulich testeten die USA bodengestützte Mittelstreckenraketen, obwohl der Vertrag erst am 2. August offiziell außer Kraft trat. Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, eine solche Rakete in weniger als einem Monat zu entwickeln, ohne die vorherige Vereinbarung zu verletzen.

Für Moskau ist die Tatsache, dass die „Initiative“ aus Washington stammt, jedoch wenig tröstlich, da es im Moment wichtiger ist, über die nächsten Schritte zu entscheiden, die von den entsprechenden Maßnahmen Washingtons abhängen.

Bisher haben Donald Trump und sein nationaler Sicherheitsberater John Bolton angekündigt, dass es keine Pläne gibt, Mittel- und Kurzstreckenraketen in Europa einzusetzen. Aufgrund der chinesischen Bedrohung werden solche Raketen in einigen asiatischen Ländern installiert.

Es ist anzumerken, dass Russland, obwohl es im Kongress und in den Medien oft als Feind Nummer eins bezeichnet wird, im Weißen Haus und in strategischen Sicherheitskreisen als der wichtigste geopolitische Gegner der Vereinigten Staaten angesehen wird. Washington ist noch mehr besorgt über die anhaltende Annäherung zwischen Russland und China.

Amerikanische Raketen in Asien, die auf China abzielen, können jedoch russisches Territorium erreichen, was Moskau und Peking dazu veranlassen könnte, ein militärpolitisches Bündnis zu schließen, um das Washington sich so große Sorgen macht.

Die amerikanische Öffentlichkeit fürchtet sich zunehmend davor, möglicherweise durch einen tragischen Unfall einen nuklearen Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten auszulösen.

Eines dieser Szenarien wurde kürzlich von dem ehemaligen demokratischen Senator Sam Nunn und dem Energieminister Ernest Moniz in einem der angesehensten Magazine, Foreign Affairs, beschrieben. Der Austausch von zuerst konventionellen und dann nuklearen Sprengköpfen begann, nachdem eine amerikanische Drohne den Luftraum Russlands verletzt hatte und von einem Luftverteidigungssystem abgeschossen wurde, das den Verlauf der russischen Militärübungen in Kaliningrad verfolgte. Als Reaktion darauf startete die NATO einen Cyberangriff auf das Frühwarnsystem für russische Raketenangriffe. Die Eskalation der Krise, zuerst auf der Ebene der Rhetorik und dann der militärischen Operationen, führt zu einer nuklearen Katastrophe, die bereits vor diesem Artikel von zahlreichen Experten gewarnt worden war.

Sogar Fox News, der weit davon entfernt ist, Pazifisten zu sein, hat — übrigens fast der einzige in den USA, der Trump unterstützt — den Bericht der American Geophysical Union über die globalen zerstörerischen Folgen eines solchen Konflikts für unsere Zivilisation beachtet.

Die gleichen Nunn und Moniz sprechen nicht nur über die schrecklichen Folgen des Dritten Weltkrieges, sondern auch darüber, was getan werden muss, um die Zukunft von Harmagedon zu verhindern. Zunächst zur Notwendigkeit, den strategischen Dialog wieder aufzunehmen.

Es ist klar, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen, wenn ein Aufruf zur Zusammenarbeit mit Russland als bezahlte Kremlpropaganda angesehen wird, beide Politiker den üblichen antirussischen Anschuldigungen nicht entgehen konnten. Sie bieten jedoch konkrete Schritte, um einen Kompromiss zu finden. Und ich denke, dass die Ideen von Nunn und Moniz ernst genommen werden sollten.

Darüber hinaus bot die einflussreiche Zeitung The Washington Times, auch eine der wenigen unterstützenden Trump, sogar an, Sam Nunn zum US-Botschafter in Russland zu ernennen — anstelle des scheidenden John Huntsman.

Am Rande Washingtons ist auch die bevorstehende Ablösung des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton in Rede.

In jedem Fall ist bereits zu erkennen, dass viele westeuropäische Länder zu einem solchen Dialog bereit sind, aber ohne die Beteiligung Chinas wird es schwierig sein, Fortschritte zu erzielen, da die Vereinigten Staaten es fast zur Hauptbedingung für solche Verhandlungen gemacht haben.

Wie Sie wissen, im Falle des Iran, Europa, Russland und China sind eine Front. Wenn es Ihnen gelingt, die gleiche Vereinbarung in Fragen der Abrüstung und der Weltsicherheit zu erreichen, wird die Wahrscheinlichkeit, einen Kompromiss mit Amerika zu erreichen, erheblich steigen.

In jedem Fall kann die Aussage von Trump und Emanuel Macron über die Wünschbarkeit der Umwandlung der G7 in eine G8 unter Beteiligung Russlands als positives Signal für die Suche nach einem solchen Kompromiss gewertet werden.

Eduard Losanskij, «Iswestija» Zeitung

Метки по теме: Ernest Moniz; INF-Vertrag; Sam Nunn; START