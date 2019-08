Paris ist bereit für jedes Szenario, in dem Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, einschließlich des Ausstiegs ohne ein Abkommen.



Es teilte der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag, dem 22. August, vor den Verhandlungen mit dem frischgebackenen britischen Premierminister Boris Johnson mit.

«Wir müssen die souveräne Entscheidung des britischen Volkes respektieren und ermöglichen, dass sie verwirklicht wird», sagte Macron. Gleichzeitig ist er nach Ansicht des französischen Führers zuversichtlich, dass «die Zukunft Großbritanniens eng mit Europa verbunden ist».

Macron kommentierte auch Johnsons Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Kanzlerin sagte, Großbritannien hat 30 Tage Zeit, um über den Brexit zu entscheiden.

«Diese Aussage entspricht dem Geist des Meinungsaustauschs, den wir zuvor mit der Kanzlerin geführt haben. Das bedeutet, dass wir die Situation wirklich innerhalb von 30 Tagen klären müssen», sagte Macron.

Boris Johnson, der am 4. Juli sein Amt als Ministerpräsident antrat, versprach, Großbritannien am 31. Oktober unter allen Umständen aus der EU auszutreten. Wie am 17. August berichtet, unterstützte ein Drittel der Briten den «harten» Brexit ohne ein Abkommen mit Brüssel.

Am 23. Juni 2016 fand in Großbritannien ein Referendum zum EU-Austritt statt. Fast 52% der Briten stimmten dafür, die EU zu verlassen.

