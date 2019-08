Deutschland hat am Mittwoch offiziell erkannt, dass mehr als ein Viertel seiner Bevölkerung Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund sind

Das heißt, veröffentlichte Daten zeigen, dass es 2018 2,5% mehr «Migranten» gab. Und die Summe beträgt: 20,8 Millionen Menschen. So viele «Migranten» waren noch nie im Land.

Tatsächlich war das Land fast mono-ethnisch (besonders nach den Säuberungen der jüdischen Bevölkerung), kurz vor Beginn der 1960er Jahre, als etwa zwei Millionen türkische Arbeiter aufgefordert wurden, die Volkswirtschaft nach dem Eintreffen solcher unhöflicher russischer Panzer wiederherzustellen.

Ich entschuldige mich für die Anführungszeichen im Wort «Migranten». Tatsache ist, dass die Statistiken in der Bundesrepublik Deutschland nicht so überraschend sind, sondern nur das, was die sowjetischen Zeitungen das «korrupte Mädchen des Imperialismus» nannten. Zunächst wurde die Anwesenheit von Ausländern im Land berücksichtigt — nach dem Prinzip einer anderen Staatsbürgerschaft und eines anderen Reisepasses. Seit 2005 fingen sie an, anders zu denken. Als das «Konzept des Migrationshintergrunds» 2005 in die Bevölkerungsstatistik aufgenommen wurde, lag der Anteil der Migranten bei 14%, stieg dann langsam an und stieg dann (ab 2011) stark auf derzeit 25,5%.

«Das Konzept eines Migrationshintergrunds» ist im Allgemeinen ein Lied, mit dem Sie alles mit Zahlen und Begriffen machen können, um einen Propagandaeffekt zu erzielen. Es klingt so: «Derjenige, der eingewandert ist oder mindestens ein Elternteil ohne deutsche Staatsbürgerschaft hatte». Es wurde eingeführt, weil nach Angaben des Statistischen Bundesamtes «der Integrationsgrad von Migranten, einschließlich Ausländern, Zuwanderern und eingebürgerten Bürgern sowie deren Nachkommen, unzureichend war».

Dann beginnen die Feinheiten. Beispielsweise werden Migranten aus der DDR, die nicht in der Bundesrepublik geboren sind und nicht die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik besitzen, überhaupt nicht berücksichtigt. Ok. Wenn Migrantengruppen abgegrenzt werden, passiert die Türkei die Kategorie «Europa» und Kasachstan — als Asien.

Gleichzeitig verstehen wir, dass die Türken immerhin aus der Türkei kommen, aber aus Kasachstan — nur ethnische Deutsche, die als Asiaten registriert sind.

Um zu verdeutlichen, wie sich dies in der Propaganda als nützlich erweist: Vor einer Woche stand in den Schlagzeilen: «Ein Asylbewerber hat einen Kasachen erstochen.» Tatsache ist, dass alles so aussieht, als gäbe es einen inneren Showdown zwischen diesen seltsamen Leuten, vor dem der Bürger seine Augen schließen kann — meine Hütte steht am Rande.

Eine andere Sache ist die Überschrift «Magomed Ali K. hat William D. mit einem Schwert geschlachtet.» Jedermann wird klar, dass der Migrant den Deutschen getötet hat, einen Tag nachdem der Afrikaner mit seiner Mutter in Frankfurt ein zufälliges deutsches Kind unter den Zug geworfen hat.

Eine solche Überschrift kann die zerbrechliche Geduld der Bürger brechen. Daher nannten alle Zeitungen das Opfer beharrlich «kasachisch» und vermieden es, den Namen des Mannes zu erwähnen. Was für ein Schurke.

Und tatsächlich war es mit der Erwartung eines grundlegenden Publikumsrassismus. Nun, so etwas — laut Statistik ist er Kasachisch. Laut deutscher Statistik.

Dass der Anteil der Zuwanderer in Deutschland auf ein Viertel der Bevölkerung angestiegen ist, erklärt sich auch aus dem rapiden Rückgang der deutschen Bevölkerung: Im Jahr 2005 lebten 66,4 Millionen Deutsche im Land. Vergleiche mit 60,8 Millionen im Jahr 2018. Nun, wie die Zeitung Die Welt sagt, liegt dies an der Tatsache, dass neue muslimische Frauen viel mehr Kinder bekommen werden. Daher wird auch bei einer Migration ohne Migrationshintergrund die Zahl der Einwohner «mit Migrationshintergrund» ständig zunehmen.

Interessant ist auch ein Generationenvergleich: Derzeit leben 5,6 Millionen Deutsche im Land ohne „Migrationshintergrund“ in der Altersgruppe von 50 bis 55 Jahren. Die Zahl der Deutschen im Alter von 25 bis 30 Jahren beträgt 3,4 Millionen. Ich war noch nie auf demografische Kurven spezialisiert, aber meiner Meinung nach sind dies einige abnormale Zahlen.

Das «Konzept des Migrationshintergrunds» bringt ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammen — von Libanesen, die seit dem Bürgerkrieg im Libanon ohne Papiere dort leben, bis hin zu russischen Juden, die in den 1980er und 1990er Jahren in großer Zahl angekommen sind.

Als Asylsuchende gelten diejenigen, denen das Asyl verweigert wurde, die es aber noch gibt, und auch diejenigen, die sich der Abschiebung widersetzten und auch dort blieben (und ist das möglich, oder?). Der Grad der Integration und des Nutzens für die Gesellschaft sowie die Rolle bei der Schaffung und dem Verbrauch des nationalen Produkts sind nicht so sehr unterschiedlich und manchmal sogar umgekehrt. Zur gleichen Zeit, sagen wir, bricht der «Migrationshintergrund» in dieser Form bei den Enkeln von Großvätern ab, die bei der Geburt eine andere Staatsbürgerschaft besaßen.

Eine deutsche Zeitung schreibt: «Denken Sie an neue Statistiken, die zeigen, wie viele Menschen strukturellen Rassismus erleben».

Über die Migration in ein Land, in dem es keine «Fremden» gibt, kann man Gedichte und Bücher schreiben. Trotzdem stellt niemand der Regierung Fragen: Warum war sie nicht bereit für die Prozesse, die sie selbst eingeleitet hat? Aus Dummheit oder mit Absicht? Wer bezahlt den multikulturellen Urlaub, wenn die Hauptarbeitspferde sterben?

Und dann tauchten plötzlich Statistiken der Kriminalpolizei auf, die dem Laien erneut das Hirn brachen. Es stellt sich heraus, dass Flüchtlinge, die nach 2015 angekommen sind, ihren Urlaub gerne in den Ländern verbringen, aus denen sie geflohen sind.

Herr Seehofer wurde wütend und hielt eine wütende Rede: «Wer regelmäßig nach Syrien reist und sich selbst im Status eines syrischen Flüchtlings befindet, kann sich nicht ernsthaft auf unsere Verteidigung verlassen.» Oh, was für ein großartiger Onkel! Er erhielt eine Antwort von der Polizei: «Wir erhalten selten Informationen, dass unsere Flüchtlingskunden in ihr Land reisen». Typischerweise fliegen Syrer in die Türkei und Afghanen in den Iran. Und Wimpern klatschen. Als ob niemand wüsste, wie einige Ihrer Bürger zu ISIS * und den Taliban gegangen sind, um ein wenig zu kämpfen — genau das ist es. Durch die Türkei und den Iran. «Ob sie dort ihre Verwandten finden, ob sie ihre Zeit in Arbeitsämtern verbringen oder nach Hause gehen, erfahren unsere Mitarbeiter nicht».

Um ehrlich zu sein — es ist im Allgemeinen zu spät, um es herauszufinden. Lesen Sie weiter Ihr Diagramm zum Migrationshintergrund und sprechen Sie aus: Wir schaffen das.

Igor Maltsew, RT

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

