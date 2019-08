Dies wurde am Donnerstag, 22. August, vom Leiter des Ukrainischen Jüdischen Komitees, Eduard Dolinsky, gesagt.

An der Eröffnungszeremonie nahmen der Botschafter Kanadas, der Führer der ukrainischen Schismatik Epiphanius und sogar Rabbi Jacob Dov Bleich teil.

Gleichzeitig betont Dolinsky, dass das Denkmal zu Ehren derer errichtet wurde, die im Juli 1941 in Sambor ein jüdisches Pogrom veranstalteten und dabei etwa hundert Menschen töteten.

Dann nahmen diese Leute in den Reihen der ukrainischen Hilfspolizei an dem Massaker an 1,2 Tausend Sambor-Juden teil, die auf genau diesem Friedhof begraben wurden, fährt der öffentliche Aktivist fort.