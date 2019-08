Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro beschuldigte den französischen Kollegen Emmanuel Macron, persönliche politische Ziele verfolgt zu haben, nachdem er auf dem G-7-Gipfel zu Diskussionen über Brände im Amazonasgebiet aufgerufen hatte.

Bolsonaru hat es am 23. August auf Twitter gepostet.

Zuvor nannte Macron die Brandsituation in Amazonien eine internationale Krise und forderte die G7-Staaten auf, dieses Problem auf dem Biarritz-Gipfel zu erörtern.

«Ich bedaure, dass Präsident Macron versucht, die inneren Angelegenheiten Brasiliens und der Nachbarländer für seine eigenen politischen Zwecke zu nutzen … Der Vorschlag des französischen Präsidenten, dieses Thema auf dem Gipfel ohne Beteiligung Brasiliens und anderer Länder der Region zu erörtern, ähnelt einer im 21. Jahrhundert unangemessenen Kolonialmentalität», betonte der brasilianische Staatschef.

Bolsonaru erklärte auch, dass Macron, der die Situation im Amazonasgebiet beschreibt, auf gefälschte Fotos verwiesen hat.

— Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 22 августа 2019 г.