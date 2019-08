Drei Personen wurden verletzt. Die Version des Angriffs wird berücksichtigt.

Am Freitag, dem 23. August, ereignete sich in der jüdischen Siedlung Dolev in der Nähe der palästinensischen Stadt Ramallah eine Explosion.

Drei Menschen wurden verletzt. Alles geschah an einer Quelle in der Nähe der Siedlung. Nach vorläufigen Angaben wurde ein Sprengsatz aktiviert.

«Es wurden Informationen über einen möglichen Terroranschlag in der Nähe der Siedlung Dolev nordwestlich von Ramallah erhalten. Drei Personen wurden am Tatort verletzt. Militärpersonal patrouilliert durch das Gebiet», geht es in einer Erklärung der israelischen Streitkräfte.

