Das US-Außenministerium ist über den Bau neuer Grenzanlagen an der Grenze zwischen Georgien und der teilweise anerkannten Republik Südossetien besorgt.

von Sergej Markedonow, Leitender Forscher am Zentrum für euro-atlantische Sicherheit des IMI bei MGIMO, Kandidat der Geschichtswissenschaften, außerordentlicher Professor der Abteilung für Außenraumforschung und Außenpolitik der Russischen Staatlichen Humanitären Universität, Politikwissenschaftler

Die Leiterin des Pressedienstes des Außenministeriums, Morgan Ortagus, sagte, dass der Bau neuer Zäune die Rechte der Anwohner verletzt und drückte Washingtons traditionelle Forderung nach dem Abzug russischer Truppen aus den Gebieten Abchasien und Südossetien aus.

Sie warf Russland auch vor, den georgischen Luftraum verletzt zu haben. Machen wir sofort eine Klarstellung. Der Prozess der Gestaltung der Grenze zu Georgien durch die südossetischen Behörden zeigt ein Zusammentreffen zweier diametral entgegengesetzter politischer und rechtlicher Ansätze.

Für Russland und Südossetien ist der georgische Grenzabschnitt eine ‘zwischenstaatliche Grenze’. Für Tiflis und seine Verbündeten ist dies eine Verwaltungsgrenze, da die frühere Autonomie der Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik als «besetztes Gebiet» anerkannt ist. Infolgedessen sind alle Bewegungen des russischen Militärs dort entsprechend berücksichtigt.

Kein Wunder, dass die neuen Bauarbeiten eine harte Reaktion der Vereinigten Staaten sowie einiger EU- und NATO-Mitgliedstaaten hervorriefen. Am aktivsten waren natürlich Vertreter der baltischen Staaten. Darüber hinaus beteiligten sich Polen, Kanada, Großbritannien und die Ukraine an der Bildung der „Gruppe der Freunde Georgiens“ in der OSZE.

Im vergangenen Jahr veröffentlichten «Freunde» eine Sondererklärung auf der Website der US-Mission der Organisation zum zehnjährigen Jubiläum des «heißen August». Moskau sollte sich aus Sicht der Verfasser des Dokuments weigern, die Unabhängigkeit Abchasiens und Südossetiens anzuerkennen.

„Borderisierung“ ist seit mehreren Jahren ein Routineprozess gewesen. Bauarbeiten werden immer dann aktiviert, wenn ihnen Mittel zugewiesen werden. Die Bauarbeiten beginnen immer mit der Mittelzuweisung. Südossetien wird sich nicht weigern, sich von Georgien zu trennen.

Am Vorabend des Jahrestages des russisch-georgischen Konflikts und der Anerkennung der Unabhängigkeit Abchasiens und Südossetiens im August 2008 ist die Rhetorik der Alliierten von Tiflis verschärft. Die USA, Kanada und eine Reihe von EU-Ländern senden ein klares Signal nach Moskau: Sie sind nicht bereit zu erkennen, was das russische Außenministerium als «neue Realitäten im Transkaukasus» definiert.

