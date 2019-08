Die USA sind der Initiator der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel, betonte der nordkoreanische Außenminister.

Der DVRK-Außenminister Lee Yong Ho hat den US-Außenminister, Michael Pompeo, wegen der Sanktionen gegen Pjöngjang kritisiert. Lee Yong Ho hat Pompeo eine «Giftpflanze» unter amerikanischen Diplomaten genannt.

Es geht aus einer Erklärung des Außenministers hervor, die am 23. August von der Koreanischen Zentrale Nachrichtenagentur verteilt wurde.

«Pompeo bleibt die einzige Giftpflanze unter amerikanischen Diplomaten. Wenn Pompeo die Tatsachen verfälscht und die alten Sanktionen wiederherstellt, wird klar, dass er nicht rational denkt. Er ist ein Angreifer, der einen dunklen Schatten auf den Verhandlungspfad wirft», sagte Lee Yong Ho.

Er betonte auch, dass die Vereinigten Staaten der Initiator der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel sind und nicht zu ihrer Lösung beitragen.

«Washington kompliziert die Situation, indem es ständig Militärübungen auf und um die koreanische Halbinsel durchführt», sagte der Minister.

Die Erklärung von Lee Yong Ho kam als Antwort auf ein Interview mit Pompeo vom Washington Examiner, in dem er sagte, dass die Vereinigten Staaten die strengsten Sanktionen in der Geschichte beibehalten würden, wenn die DVRK nicht zu einem Kurs in Richtung Denuklearisierung verpflichtet ist.

