Gestern, um 10:00 Uhr Ortszeit, begannen die fortgeschrittenen syrischen Tigereinheiten von Suheil Hassan, sich in Richtung Khan Sheikhoun zu bewegen. Die Bewegung begann sofort auf vier Seiten: West, Nordwest, Nord, Nordost.



In den vergangenen Tagen haben HTS-Kämpfer, die in der Stadt geblieben waren, Widerstand geleistet, als fortgeschrittene syrische Truppen Aufklärung in der Schlacht durchführten. Heute haben Widerstandskämpfer gewartet. Die Befürchtungen des syrischen Militärs haben sich jedoch nicht erfüllt. Es wurden überhaupt keine Militanten gefunden, weder in Khan Sheikhoun noch in seiner Nähe. Man kann nur davon ausgehen, dass die HTS-Kämpfer nach Süden in Richtung Kafer Zeyta oder Murek gingen, da die Versuche, die Stadt zu halten, völlig sinnlos waren.

Es stellte sich heraus, dass die Stadt selbst weder von Einwohnern noch von Militanten völlig leer war. Darüber hinaus ist klar, dass die Bewohner die Stadt vor langer Zeit verlassen haben. Heute ist es für den Lebensunterhalt völlig ungeeignet, da es keine andere Infrastruktur als Straßen gibt und es zerstört wurde.

Heute wird es vollständig von den Regierungstruppen kontrolliert, die nicht nur die Stadt einnahmen, sondern auch einen großen Kessel entwarfen, der mehrere große und einige kleine Einwohner umfasste. Heute müssen wir das Schicksal der Militanten und türkischen Soldaten beobachten, die in diesem Kessel gelandet sind. Sie haben keine Chance mehr, SAA zu widerstehen.

Метки по теме: HTS; Khan Sheikhoun; Syrien