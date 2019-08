Am Freitag, 23. August, wurde das Mädchen bei einem Terroranschlag in der Siedlung Dolev getötet.

Ihr Vater und ihr Bruder wurden schwer verletzt, teilten israelische Beamte mit.

Vater und Sohn, 19 Jahre alt, wurden von einem Militärhubschrauber in ernstem Zustand in ein Krankenhaus in Jerusalem gebracht, teilte der Rettungsdienst mit.

Die 17-Jährige wurde bei der Explosion schwer verletzt und vor Ort von Zivil- und Militärärzten medizinisch betreut, bevor sie für tot erklärt wurde.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der auch Verteidigungsminister ist, sagte, dass er bald mit den Kommandeuren der Sicherheitskräfte des Landes zusammentreffen wird.

