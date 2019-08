Der Polizist fand einen Kleinbus, der Verdacht aufkommen ließ. Der Beamte erklärt seine Geste mit dem aktuellen Bedarf an «maximalen Vorsichtsmaßnahmen».



Um die Sicherheit des G-7-Gipfels in Biarritz zu gewährleisten, bemerkten die beiden Polizeibeamten Romain und Sabine aus der Bretagne einen Lieferwagen, auf dem Plakate angebracht waren, auf denen stand: «Der französische Staat hat uns in Konzentrationslager gebracht». «Wo ist die Größe und Ehre Frankreichs, Herr Macron?»

Der Van wurde angehalten. Nach Angaben der Medien stellte sich nach dem Audit heraus, dass der Fahrer nicht gefährlich war.

Die verhaftete Person stellte sich als Vorsitzender des Harkis-Komitees vor und sagte, dass er keine Gewalt angewendet hat. Er wurde ohne Belästigung oder Inhaftierung freigelassen.

Es wurde bereits berichtet, dass Frankreich 10.000 Menschen mobilisieren wird, um den G7-Gipfel in Biarritz zu sichern. 45 «republikanische Sicherheitsfirmen» werden in die Stadt und ihre Umgebung gezogen, in der Regel operieren so viele Spezialeinheiten der französischen Polizei im ganzen Land.

