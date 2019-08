Das Staatsoberhaupt hat den seit April geltenden Ausnahmezustand nicht zum vierten Mal verlängert.

Der Präsident von Sri Lanka, Maithripala Sirisena, hat den nach einer Reihe von Terroranschlägen im April, bei denen rund 250 Menschen getötet wurden, eingeleiteten Ausnahmezustand nicht erneut verlängert. Dies wurde von AFP unter Bezugnahme auf eine Quelle im Amt des Staatsoberhauptes gemeldet.

«Der Präsident hat keine neue Erklärung abgegeben, um den Ausnahmezustand für einen neuen Zeitraum zu verlängern», teilte eine Quelle mit.

Die srilankischen Behörden verhängten am 22. April nach einer Reihe von Terroranschlägen den Ausnahmezustand, um die Polizei und die Streitkräfte zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zu ermächtigen. Zuvor verlängerte der Präsident den Ausnahmezustand dreimal.

Erinnern Sie sich daran, dass am katholischen Ostersonntag, dem 21. April, in Hotels und Kirchen in Sri Lanka acht Explosionen donnerten, bei denen mindestens 250 Menschen starben. Weitere 500 Menschen wurden verletzt. Danach untersagten die Behörden vorübergehend die Nutzung sozialer Netzwerke.

Später wurde berichtet, dass die Strafverfolgungsbehörden alle mutmaßlichen Terroranschläge auf der Insel festgenommen oder beseitigt hatten.

Метки по теме: Maithripala Sirisena; Sri Lanka