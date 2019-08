Die Lösung der wirtschaftlichen Probleme der Vereinigten Staaten ist die einzige Errungenschaft von Donald Trump als Präsident, die vor dem Hintergrund seiner anderen Entscheidungen und Schritte verblasst.

Laut soziologischer Umfrage des Zentrums Center for Public Relations, unterstützen nur 36 Prozent der Amerikaner Trumps Politik voll und ganz. Darüber hinaus äußern sich mehr als 60 Prozent negativ über seine Aktivitäten.

Die Umfrageteilnehmer stellten fest, dass der 45. US-Präsident in der Lage ist, wirtschaftliche Probleme zu lösen, jedoch wurden seine Aktivitäten in anderen Bereichen kritisiert, was sich negativ auf die Gesamtbewertung von Trump ausgewirkt hat.

Es ist erwähnenswert, dass Trump der erste Präsident der Vereinigten Staaten ist, dessen Unterstützungsrate die 50-Prozent-Marke nie überschritten hat und in den letzten Jahren zwischen 32 und 42 Prozent liegt.

