Das Abkommen mit Brüssel bietet die Gelegenheit, auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU nach der Umsetzung des Brexit zu zählen, das definitiv im Interesse Londons liegt.

Der neue Premierminister des Vereinigten Königreichs möchtet das Land jedoch nachdrücklich des Abkommens berauben.

Es wurde in einer öffentlichen Ansprache von britischen Diplomaten angegeben, aus denen Auszüge von The Times zitiert werden.

In einem Brief wird Boris Johnson aufgefordert, den G-7-Gipfel in Biarritz zu nutzen, um sein Engagement für das EU-Abkommen mit dem Brexit zu demonstrieren, da Großbritannien «eine Außenpolitik braucht, die auf langfristigen Interessen und einer starken Wirtschaft beruht».

«Es erfordert enge Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn», geht es in der Erklärung. — Das Fehlen eines Deals ist die größte einseitige Ablehnung dieser Interessen in der modernen britischen Geschichte. Das darf nicht sein».

Diplomaten betonen, dass der «harte» Brexit «zu einer beispiellosen und selbstzerstörerischen Verringerung des internationalen Einflusses Großbritanniens führen wird».

