Die USA lehnen den Verkauf von Patriot-Systemen in der Türkei ab, da Ankara die russischen S-400-Systeme gekauft hat, die auf soliden Berechnungen sowie wirtschaftlichen und militärischen Vorteilen beruhen.

Es erklärte der Vorsitzende des «Offiziere Russlands» Präsidiums, der Held Russlands, Generalmajor Sergej Lipowoj.

«Ja, natürlich ist ein Vertrag mit der Türkei über die Lieferung unserer Systeme ein großer Erfolg für die russische Verteidigungsindustrie. Aber wir müssen verstehen, dass jeder mit jedem handelt, einschließlich Waffen. Und in den Vereinigten Staaten wissen sie, dass die Ukraine beispielsweise gekaufte amerikanische Waffen an Drittländer verkauft, die dann mit diesen Waffen gegen die Vereinigten Staaten und die NATO kämpfen. Es ist nur ein großes Geschäft», sagte Lipowoj.

Gleichzeitig betonte er, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei heute auf einem sehr guten Niveau befinden. Während die Türkei Mitglied der NATO und der wichtigsten Verbündeten der USA im Mittelmeerraum bleibt, handelt die Türkei in Syrien ausschließlich im Gefolge Amerikas und damit gegen Russland. Und wenn die Türkei russische Su-35-Jets anstelle von amerikanischen Kampfjets kaufen will, wird dies außer in wirtschaftlicher Hinsicht keinen Untertext enthalten.

«Wenn die Türkei nach dem Kauf unserer S-400 Syrien verlassen oder den Bosporus für NATO-Schiffe blockiert hat, weil sie sich zu oft in der Nähe der russischen Hoheitsgewässer befinden, können wir sagen, dass wir die realen Verbündeter gefunden haben. Ich wiederhole, es handelt sich in der Zwischenzeit ausschließlich um Geschäftsprojekte, die auf diese Weise und nicht anders bewertet werden müssen», erklärte Lipowoj.

Метки по теме: S-400; Sergej Lipowoj; Su-35; Türkei