Im stilvollen Atlantik-Resort Biarritz findet am kommenden Wochenende der G7-Gipfel statt.

Frankreich bietet eine Reihe großartiger Dekorationen an, und Emmanuel Macron, dem nicht beigebracht werden muss, wie man mit den Eliten umgeht, setzt sie sowohl in seinem eigenen Interesse als auch im Interesse Frankreichs geschickt ein. Über die «Sieben» dieses Jahres — angesichts des Auftretens von Boris Johnson auf der politischen Bühne und der Abwesenheit Chinas als Mitglied oder Gast — schreibt Mary Deschewski, Kolumnistin The Independent Zeitung.

Anscheinend mussten Emmanuel Macron und seine Minister Unterricht nehmen, um mit den Massenprotesten der «Gelbwesten» fertig zu werden, aber sie brauchen keinen Unterricht, wie sie mit den Eliten umgehen sollen. Sie zeigten sich von Anfang an als kompetente Politiker, die ihr Land auf der internationalen Bühne präsentierten. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind der frühe Besuch von Präsident Wladimir Putin in Versailles und die Einladung von Präsident Donald Trump zum Tag der Bastille. In diesem Jahr wird der G7-Gipfel, der im eleganten Atlantikresort Biarritz stattfinden wird, diesen Trend fortsetzen. Frankreich bietet eine Reihe großartiger Dekorationen an, die Macron sowohl in eigenem Interesse als auch im Interesse Frankreichs geschickt einsetzt.

Wie wird der diesjährige G7-Gipfel verlaufen? Mindestens zwei neue politische Faktoren sind aufgetreten. Der erste — ich schreibe aus London — ist der neue britische Premierminister. Biarritz ist Boris Johnsons erste offizielle Reise zu einem Treffen, das immer noch als das einflussreichste der Welt gilt. Wie wird er sich verhalten? Und wie wird Johnson akzeptiert?

Im Gegensatz zu der voreingenommenen Meinung vieler weiß Boris Johnson größtenteils, wie man sich in einem so repräsentativen internationalen Unternehmen verhälten. Er wurde in New York geboren und wuchs in Brüssel auf. Sein Vater arbeitete bei der Weltbank und der EU. Boris Johnson war der Bürgermeister von London für zwei Amtszeiten und viel als Botschafter der Stadt gereist, begrüßte die Welt als Gastgeber der Olympischen Spiele 2012. Boris ist weder im Protokoll noch in anderen Fällen neu. Es gibt Zeiten, in denen sein Vertrauen zu Versehen führt. Ich vermute eher, dass er sich in Biarritz besser benehmen wird, wenn er sich auf einen bedeutenden persönlichen Charme verlässt.

Er kann die wärmste Aufmerksamkeit des US-Präsidenten erwarten.

Am Ende unterstützte Donald Trump mit Begeisterung Johnsons Absicht, Premierminister zu werden, und er wartet nicht darauf, dass Großbritannien die Europäische Union verlässt. Vielleicht fühlt er sich in diesem zerzausten Blonden ein Seelenverwandter.

Die Atmosphäre mag kühler sein, wenn französische und deutsche Staats- und Regierungschefs nicht verbergen, dass das Vereinigte Königreich ihrer Meinung nach immer noch nicht versteht, wie die EU funktioniert. Es ist unwahrscheinlich, dass Johnsons Erwähnung der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands Angela Merkel und die Deutschen insgesamt überzeugt.

Johnson trifft jedoch Vorsichtsmaßnahmen und besucht vor seiner Reise nach Biarritz Berlin und Paris, um die Atmosphäre zu verbessern. Obwohl weder Merkel noch Macron ihn gerne als britischen Premierminister sehen würden, gewann Johnson dennoch die Führung in der Konservativen Partei und wurde Premierminister, und die Führer Deutschlands und Frankreichs werden ihn in Übereinstimmung mit seinem Willen respektieren müssen Berufsbezeichnung. Ihre Hoffnungen hängen möglicherweise mit Johnsons Amtszeit zusammen. Wird es in Großbritannien vorgezogene Wahlen geben und wird Johnson verlieren?

Gleichzeitig kann die Herzlichkeit zwischen Trump und Johnson die gesamte Dynamik des Gipfels verändern. Obwohl Trump eine großartige Beziehung zum japanischen Premierminister unterhält, wirkte der US-Präsident beim G7-Gipfel in Kanada im vergangenen Jahr fast wie ein Außenseiter. Frankreich, Deutschland, Italien und Kanada haben ihre Meinungsverschiedenheiten mit Trump nicht verheimlicht, während die damalige britische Premierministerin Theresa May zu Hause bereits politische Schwierigkeiten hatte und unter der unverhohlenen Verachtung des US-Präsidenten für ihre Herangehensweise an die Brexit-Gespräche litt.

Trump mag, wie Sie wissen, keine multilateralen Treffen und bevorzugt persönliche Verhandlungen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs. In diesem Jahr kann Trump auf der G7 einen «Kumpel» in der Person von Johnson bekommen und umgekehrt. Wird es eine Gelegenheit sein, Trump für einen kollegialeren Geist zu rüsten, oder verlagert sich der Schwerpunkt der Diskussionen auf dem Gipfel von einem multilateralen Ansatz zu differenzierteren Tête-à-Tête-Kontakten? Es bleibt abzuwarten, ob es Boris Johnson gelingen wird, auf dem Gipfel neue Handelsabkommen zu erzielen und das Projekt «global Britain» voranzutreiben.

Die zweite Änderung in diesem Jahr, die möglicherweise viel bedeutender ist als der Auftritt von Boris Johnson als international führendem Unternehmen, ist die Tatsache, dass die Abwesenheit Chinas in Biarritz noch deutlicher spürbar wird. In den letzten Jahren gab es Gerüchte, dass die Größenordnung der chinesischen Wirtschaft (auch wenn nicht das Pro-Kopf-BIP) als Grundlage für eine Einladung an die G7 dienen sollte. Aber der entstehende Handelskrieg zwischen Washington und Peking schloss dies eindeutig aus, und das gigantische China mit seiner wachsenden wirtschaftlichen und militärischen Macht blieb fern. In diesem Jahr wird es einen besonderen Gast geben, aber das ist der indische Premierminister Narendra Modi.

Die Abwesenheit Chinas als Mitglied oder Gast ist einer der Gründe für die Schwächung der G7. Auf die eine oder andere Weise sind die meisten G7-Volkswirtschaften von Chinas Wirtschaft und seiner internationalen Position betroffen. Für die USA sind dies Tarife, die im Zentrum des gegenwärtigen Handelsstreits stehen. Die Sicherheits- und Telekommunikationsleistung von Huawei wirft jedoch Fragen für alle Beteiligten auf.

Die G20, zu der nicht nur China, sondern auch Russland sowie andere sogenannte BRICS-Länder — Indien und Brasilien — gehören, gewinnt zunehmend an Bedeutung, wie die Medienberichterstattung über den diesjährigen Gipfel in Osaka gezeigt hat. Diese Gruppe ist besser mit der Zukunft der Weltwirtschaft verbunden als die G7.

Obwohl Russland möglicherweise empört war über die Suspendierung seiner Mitgliedschaft in der damaligen G8 vor fünf Jahren und die Absage des Gipfels in Sotschi, ist die G20 wahrscheinlich eine nützlichere Diskussionsplattform, auf der mehr getan werden kann.

Das Thema des diesjährigen Biarritz-Gipfels ist Ungleichheit in allen Aspekten, einschließlich des Klimawandels. Die Tagesordnung auf den G7-Gipfeln änderte sich jedoch häufig im letzten Moment aufgrund unerwarteter internationaler Krisen, die sich als zerknitterte Diskussionen herausstellten, die von den nationalen «Sherpas» über mehrere Monate hinweg sorgfältig vorbereitet worden waren.

In diesem Jahr, einige Tage vor dem Gipfel, finden nicht nur die Treffen von Boris Johnson mit europäischen Staats- und Regierungschefs statt, sondern auch die Verhandlungen zwischen Präsident Wladimir Putin und dem französischen Präsidenten, bei denen der Konflikt in der Ostukraine auf der Tagesordnung steht. Obwohl Kanada besonders an der Ukraine interessiert ist, ist es unwahrscheinlich, dass die G7 zu einem Ort werden, an dem bedeutende Fortschritte erzielt werden können, nicht zuletzt, weil es weder Russland noch die Ukraine geben wird und eine Einigung erforderlich sein wird . Die EU und / oder die OSZE bieten hierfür einen vielversprechenderen Rahmen.

Beobachter werden dennoch verfolgen, welche unerwarteten Ereignisse die Tagesordnung des G7-Gipfels beeinflussen werden. Die politische Situation in Großbritannien ist nach wie vor instabil, und angesichts unvorhersehbarer Charaktere wie Boris Johnson und Donald Trump können neue Dramen in den Konferenzräumen nicht ausgeschlossen werden. Wenn alles ruhig und planmäßig verläuft, wird nicht nur Präsident Macron erleichtert aufatmen.

Mary Deschewski, Waldaj

