Der Iran hat hochpräzise Raketen hergestellt, über die es bislang keine öffentlichen Informationen gibt.

Diese Erklärung wurde am Freitag vom stellvertretenden Verteidigungsminister des Landes, General Kassem Takizade, abgegeben, berichtet Reuters unter Bezugnahme auf die halboffizielle Nachrichtenagentur Fars.

«Heute haben wir sehr genaue Raketen, die wir nicht beworben haben. Die Amerikaner wissen gut, dass wir nicht nach New York fahren müssen und Ihnen gegenüberstehen müssen. Heute gibt es Zehntausende Amerikaner in der Region, und so hat der oberste Führer gesagt, dass Sie nicht mit uns in den Krieg gehen werden», prahlte er.

Die Islamische Republik rühmt sich regelmäßig ihrer Errungenschaften und versucht, die Vereinigten Staaten einzuschüchtern, damit sie «nicht in den Persischen Golf aufsteigen».

In jüngerer Zeit wurde bekannt, dass Teheran zwei präzisionsgelenkte Raketen einführte, um «sich gegen Bosheit und Verschwörung zu verteidigen». Es stellte sich heraus, dass es sich um eine intelligente Lenkwaffe «Yasin» , fortschrittliche GPS-gesteuerte «Balaban» handelte.

