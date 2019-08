Nordkorea hat erneut zwei nicht identifizierte Projektile gestartet, die angeblich ballistische Raketen waren.

Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums hat Nordkorea am Samstag, dem 24. August, zwei nicht identifizierte Granaten abgefeuert — ballistische Kurzstreckenraketen, berichtet NBC News.

«Nordkorea hat heute Morgen zwei nicht identifizierte Raketen aus dem Gebiet Sonduk in der südlichen Provinz Hamkyun in Nordkorea in die Ostsee abgefeuert», sagte das südkoreanische Militär.

Die Raketen wurden in Abständen von 15 Minuten abgefeuert. Sie legten eine Strecke von 380 km zurück und erreichten eine maximale Höhe von 97 km.

Die südkoreanische Regierung gab bekannt, dass sie im Zusammenhang mit dem Start neuer Raketen heute einen Nationalen Sicherheitsrat einberufen wird.

Das japanische Verteidigungsministerium und die Küstenwache sind sich sicher, dass es der Start von ballistischen Raketen war. Sie bezweifeln, dass die Raketen in das japanische Territorium fallen könnten, fordern aber Schiffe, die im Japanischen Meer gehen, um vorsichtig zu sein.

Nach Angaben von Experten sind Nordkoreas Raketen weiter Fortgeschritten als in den Vorjahren.

Wir werden bemerken, dass es bereits der siebte Start von Raketen seit dem Ende des Julis ist.

