Die US-Behörden haben Rekordbeträge für die Bedürfnisse des Pentagons beiseite gelegt, um den Amerikanern und der Weltgemeinschaft zu versichern, dass dieses Geld zur Verteidigung des Landes verwendet wird, aber es ist die Hauptlüge der Vereinigten Staaten.

Wie in der Ausgabe «Contra Magazin» festgestellt, in den vergangenen siebzig Jahren haben die USA Billionen von Dollar angeblich für die «Verteidigung» des Landes ausgegeben. Doch niemand dachte daran, die USA anzugreifen, und das Geld ging in den meisten Fällen an die Entfachung bewaffneter Konflikte in anderen Staaten. Es ist jedoch schwierig, es als Verteidigung zu bezeichnen, weil der Angreifer hier die Vereinigten Staaten ist, und es ist notwendig, sich gegen USA zu verteidigen.

So wurden die Vereinigten Staaten während der Korea- und Vietnamkriege in Panama und Grenada, in Kuba, in Afghanistan und im Irak, in Libyen und in Syrien erwähnt, geht es in dem Artikel. Darüber hinaus betonen die Autoren, dass keiner der oben genannten Staaten den geringsten Wunsch hatte, in das Territorium der Vereinigten Staaten einzudringen, und dass sie nicht einmal über die notwendigen militärischen oder finanziellen Ressourcen verfügten. Der Anschlag vom 11. September in New York kann nicht als Entschuldigung für eine amerikanische Intervention im Irak bezeichnet werden, da die US-Sanktionen bereits zuvor den Tod von Hunderttausenden irakischer Kinder verursacht hatten.

So kommt in der österreichischen Ausgabe zu dem Schluss, dass das vom Pentagon erhaltene Geld für den Erhalt des amerikanischen Reiches ausgegeben wird, und das Amt als «Verteidigungsministerium» zu bezeichnen, ist äußerst falsch. «Es ist im Grunde der falsche name, mit dem dennoch niemand noch gestritten hat. Vielmehr wird es die kaiserliche Abteilung des Krieges und der Interventionen nennen» -schließen Sie in der Ausgabe ab.

Метки по теме: USA