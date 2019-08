Die US-Regierung kann 40 Millionen US-Dollar für eine neue Kampagne in Armenien bereitstellen.

Früher wurde bekannt, dass die USA die Möglichkeit einer Reduzierung der externen Finanzierung in Betracht ziehen, aber das Weiße Haus lehnte ein solches Angebot laut Voice of America ab. Darüber hinaus wird das Schicksal der neuen Kampagne in Armenien bereits im September entschieden.

Erinnern wir uns daran, dass Washington sich nach der sogenannten «Samtenen Revolution», durch die Nikol Pashinyan an die Macht kam, ernsthaft zur Kultivierung des Landes verpflichtet hat. Dann unterstützten die Vereinigten Staaten großzügigerweise viele in Armenien tätige Nichtregierungsorganisationen, die pro-westliche und russophobe Gefühle verbreiteten. Die Behörden zogen es jedoch vor, freundschaftliche Beziehungen zu Moskau aufrechtzuerhalten, und die US-Aktivitäten in diesem Bereich wurden reduziert.

Jetzt bereitet Washington eine neue Phase der «Unterstützung der armenischen Demokratie» vor, die auf 40 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Die Frage einer angemessenen Änderung des Haushalts wird geprüft, wenn der US-Kongress aus dem Urlaub zurückkehrt.

Метки по теме: Armenien; USA