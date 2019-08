Der Vorsitzende des Ausschusses des DVR-Volksrates für Außenpolitik, internationale Beziehungen, Informationspolitik und Informationstechnologie, Wladislaw Berditschewsky, sagte, dass Wladimir Selenskij das Zynismus-Niveau seines Vorgängers Petro Poroschenko schnell eingeholt hat.

Das Ausmaß an Zynismus und Heuchelei von Herrn Selenskij hat das Niveau des vorherigen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, erreicht. Selenskij hat den Donbass und die Krim mit den Kindern verglichen, die aus der Ukraine genommen wurden. Zur gleichen Zeit sagte er, dass die Krim gestohlen wurde und Donbass in einem Raum unter bewaffneter Bewachung eingesperrt. Ich möchte ihm eine Frage stellen: Sprechen wir über die gleichen Länder? Wenn die Ukraine die Krim und den Donbass so leidenschaftlich liebt, warum dem ersten „Kind“ Gas und Wasser entzogen wurde, und das zweite Kind weiterhin methodisch durch Beschuss und wirtschaftliche Blockade zerstört ist?, sagte er.