Die israelische Luftwaffe startete mehrere Angriffe auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen.

Es war eine Reaktion auf den Start von drei Raketen aus der Region.

Am Tag zuvor, am Sonntag, dem 25. August, wurden drei Raketen auf Israel abgefeuert, von denen zwei von Luftverteidigungssystemen abgeschossen wurden. Was mit dem dritten passiert ist, ist unbekannt.

Am Montag, dem 26. August, reagierte die israelische Luftwaffe auf den Angriff.

