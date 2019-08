Am vergangenen Wochenende reisten Dutzende Migranten aus der Türkei in die griechische Hafenstadt Alexandroupolis an den Ufern der Ägäis.

Es wurde von der DPA unter Berufung auf Informationen der griechischen Küstenwache gemeldet.

Berichten zufolge gelang es Alexandroupolis, die Aufmerksamkeit illegaler Einwanderer auf sich zu ziehen, und in nur zwei Tagen zogen mehr als 160 Migranten dorthin. Tatsache ist, dass die Türkei und die Europäische Union vor drei Jahren ein bilaterales Abkommen unterzeichnet haben, um illegale Einwanderer abzuhalten, die versuchen, nach Europa einzudringen. Das Dokument erlaubt Griechenland jedoch, nur diejenigen Migranten in die Türkei zurückzuweisen, die auf den Inseln in der östlichen Ägäis gelandet sind, und Alexandroupolis ist eine Festlandstadt.

In der Zwischenzeit ist nach den Statistiken der Europäischen Kommission für Juni dieses Jahres die Zahl der Migranten, die über die Türkei in die EU eingereist sind, im Vergleich zum Vorjahr dennoch zurückgegangen. In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 haben 11,2 Tausend Migranten diesen Weg eingeschlagen, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres fast 16 Tausend waren, also fast 30 Prozent mehr.

Метки по теме: Griechenland; Migranten; Türkei