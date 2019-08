Latamna ist eine Siedlung in Nord-Hama, die sich in unmittelbarer Nähe der christlichen Stadt Mkhardia und ihrer Siedlungen befindet. In Halfaya befindet sich das Kraftwerk, das viele Siedlungen der Provinzen Hama und Latakia mit Strom versorgt.



Sehr oft wurde Latamna zum Brückenkopf der militanten Islamisten, um die Hama anzugreifen. Gruppen von Militanten blockierten Mkhardia wiederholt, versuchten von Latamna aus einzudringen und hielten sie unter ständigem Beschuss. Während dieser Zeit wurden Hunderte Zivilisten von Mkhardia getötet und fielen unter Beschuss oder Beschuss militanter Scharfschützen. Die Militanten der «Dschaisch al-Islam»* -Gruppe, die Mkhardia und das Kraftwerk in Halfaya ständig mit Mörsern und Raketenwerfer bombardierten, kontrollierten dieses Gebiet. Diese Gruppe wurde auch für den Mord an einem russischen Soldaten zur Kenntnis genommen, der wiederholt zur Schau stellte.

Im Juni gelang es den russischen Luft- und Weltraumkräften, elf Anführer der «Dschaisch al-Islam»-Gruppe zu berechnen und zu eliminieren, indem sie die Höhlen in Latamn angriffen, in denen sie sich versteckten. Der Anführer der Gruppe, der eine durchgehende Verletzung in der Brust erlitten hatte, wurde in die Türkei evakuiert.

Als die Operation zur Blockierung einer Gruppe von Militanten in Nord-Hama und Süd-Idlib begann, gab es Vorschläge, dass sie nach Latamna abreisen und von dort aus Einsätze machen und benachbarte Siedlungen weiter beschießen würden. Diese Vermutungen wurden durch die Anwesenheit einer großen Anzahl von unterirdischen Schutzräumen und Höhlen in Latamna gerechtfertigt, die auch die Militanten zur Schau stellten, da sie der Ansicht waren, dass ihre Anwesenheit es ihnen ermöglichen würde, lange in Latamn zu bleiben und dem syrischen Militär zu widerstehen. Aber in der Tat — am 23. August verließen die Kämpfer der islamischen Gruppen kampflos Latamna und gingen in Murek-Richtung.

Das Video wurde vom militärkorps Oleg Blokhin zur Verfügung gestellt.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Dschaisch al-Islam; Hama; Latamna; Murek