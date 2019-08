Es ist kaum zu glauben, dass die Vereinigten Staaten Forderungen nach einer Änderung des destruktiven Ansatzes gegenüber Syrien nachkommen werden, da die Situation mit dem iranischen Nuklearprogramm, dem Pariser Klimavertrag und dem INF-Vertrag jede Hoffnung zunichte macht.

Eine solche Erklärung wurde vom russischen Außenminister Sergej Lawrow am Montag, 26. August, gemacht.

Er wies darauf hin, dass Washington allen Teilnehmern der internationalen Ausstellung in Damaskus Sanktionen droht, weil es sie nach der etablierten Tradition als «Komplizen des Regimes» ansieht. Gleichzeitig betonte Lawrow, dass ein solcher Ansatz nicht überrascht werden sollte.

Nichtsdestotrotz ist die Situation in der syrischen Zone am Euphrat zu erwähnen, in der die Vereinigten Staaten und die von ihr kontrollierten bewaffneten Banden operieren. Wie Lawrow feststellte, «fordert Washington die» Partner «auf, das normale Leben wiederherzustellen».

Dies geschieht jedoch nicht zum Wohle der Zivilbevölkerung, sondern zur Spaltung der Arabischen Republik. Der Leiter der diplomatischen Mission sagte, dass ein solcher Ansatz «eine offensichtliche Verletzung der Verpflichtungen darstellt, die die Vereinigten Staaten wie andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft übernommen haben, als sie die Resolution des Sicherheitsrats unterstützten.

