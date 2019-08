John Bolton, Berater von US-Präsident Donald Trump, kündigte seinen Besuch in Kiew an.

Er schrieb darüber auf seinem Twitter.

«Der Präsident hat produktive Treffen in Biarritz über die G7 abgehalten. Ich freue mich auf meine zukünftigen Treffen mit unseren Partnern in Kiew», geht es in der Botschaft.

Konkrete Termine und Zusammensetzung der Delegation gab Bolton nicht bekannt.

Метки по теме: John Bolton